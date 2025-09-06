به گزارش خبرنگار مهر، مجید صیادی روز شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تفاهم‌نامه ستاد دیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور مبنی بر آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در هفته وحدت، اظهار کرد: از بین زندانیانی که در زندان‌های کشور به سر می‌برند هستند کسانی که مرتکب جرایم غیرعمد شده و ناخواسته گرفتار این مشکل شدند و باید دین خود را پرداخت کنند.

مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه به‌مناسبت ۱۷ ربیع‌الاول سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی ۱۷ زندانی نیازمند استان در قالب پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» آزاد می‌شوند، ادامه داد: برای آزادی این تعداد زندانی نیازمند، مبلغی در حدود ۱۸ میلیارد ریال نیاز است تا بتوانیم با آورده زندانی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز گذشت شاکیان، این ۱۷ زندانی دین خود را پرداخت کنند و به آغوش خانواده باز گردند.

صیادی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۴۹ زندانی جرایم غیر عمد در استان چهارمحال و بختیاری آزاد شدند، اضافه کرد: از این تعداد، شش زندانی در قالب پویش به عشق پیامبر (ص) از بدو هفته وحدت تا امروز آزاد شدند و آزادی ۱۱ زندانی دیگر نیز با همکاری بانک‌ها و کمک خیران نیک‌اندیش، بازاریان و اصناف و مردم نیکوکار استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: «به عشق به پیامبر (ص) می‌بخشم» از امروز در استان آغاز شده و تا ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس ادامه دارد.

وی در پایان گفت: از همه مجموعه‌ها اعم از اصناف، بازاریان، کشاورزان، جامعه پزشکی، روحانیت و … درخواست همکاری و کمک داریم تا شاهد آزادی زندان و بازگشت نشاط به خانواده‌های زندانیان نیازمند باشیم.