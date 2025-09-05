معرفی هویت دینی و فرهنگی کردستان هدف اصلی جشن امت احمد

خانم دلشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سه غرفه دختران حاج قاسم، آموزش و پرورش ناحیه ۲ و شهدای سد آزاد سه غرفه شهر سنندج با مدیریت بنده است.

وی افزود: تعداد ۱۵ نفر از خدام پیامبر (ص) با تعداد زیاد بیش از چند هزار ارائه خدمت در قالب پذیرایی شربت، فلافل و ارائه بسته فرهنگی داریم.

دلشاد گفت: در حوزه فرهنگی تعدادی کارت درست کردیم برای بچه‌ها با هدایا و گل سر و شکلات و کارت متبرک به جملاتی از پیامبر و یا خصوصیات و شخصیت پیامبر است.

وی اذعان کرد: و توضیح و داستان‌های کوتاه برای بچه‌ها روی کارت‌های نوشته شده تا دانش آموزان با خواندن آن موفق به دریافت جایزه شوند.

دلشاد بیان کرد: همچنین بنر نقاشی و رنگ آمیزی هم داریم که مشارکت کودکان و دختران در این طراح‌ها هدف اصلی ما است.

وی تصریح کرد: محور فعالیت‌های جشن امت احمد وحدت و اتحاد مسلمانان است.

دلشاد عنوان کرد: معرفی هویت دینی و فرهنگی کردستان و تقویت وحدت اسلامی و همبستگی بین اهل سنت و تشیع از اهداف اصلی برگزاری و حضور در این جشن باشکوه است.

وی یادآور شد: ایجاد همدلی و وحدت اسلامی، نشاط اجتماعی در بستر معنویت و شناساندن خصوصیات اخلاقی پیامبر به کودکان از مهمترین کارهای است که باید در جامعه اسلامی شکل بگیرد.