بوشهر؛ دیار آفتاب و همسایه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استان زیبا و زرخیز بوشهر هر ساله در ایام نوروز میزبان جمعیتی بیش از دو برابر خود است و مردم سایر نقاط کشور در ایام نوروز از طبیعت و آب و هوای معتدل و بهاری بوشهر و جاذبه‌های گردشگری این استان بهره مند می‌شوند.

استان بوشهر با مساحتی حدود 23 هزار و 167 کیلومتر مربع در جنوب ایران واقع شده است. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهگیلویه و بویراحمد از جنوب و مغرب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان و از شرق به استان فارس محدود می شود.

استان بوشهر با یک میلیون جمعیت دارای 9 شهرستان به نامهای بوشهر (مرکز استان) تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، کنگان، گناوه، جم و دیلم است.

قدمت بوشهر که به عهد ایلامی ها یعنی حدود، چهار هزار سال پیش می‌رسد، دارای ساحلی صخره ‌ای و ماسه ‌ای، هوای دلپذیر پاییزی و زمستانی، چشمه‌های آب گرم و سرد، نخلستان‌های زیبا و بلند، جزایر مرجانی و ... است که هر بیننده ‌ای را مجذوب خود می‌کند.

بافت قدیم بوشهر که یکی از نادر‌ترین و زیباترین انواع معماری ساحلی در سواحل خلیج فارس به شمار می رود، شکوه و عظمت این بندر تاریخی را به نمایش گذاشته است. عمارت‌های بزرگ و چند طبقه که بیش از 100 سال از عمر آنان می گذرد نشانگر جلوه هایی از هنر و معماری بومیان بوشهری است.

عمارتهایی چون حاج رئیس، ملک، گلشن، امیریه، کازرونی، دهدشتی و ... از جمله عمارت هایی هستند است که امروز جزء مکانهای دیدنی بوشهر محسوب می‌شوند.

نمایی از بافت تاریخی بوشهر

از دیگر نقاط دیدنی استان بوشهر می ‌توان به آثار تاریخی شهر ریشهر، آب انبار قوام، گورستان‌های ژنرال‌های انگلیسی، موزه مردم شناسی بوشهر و ساحل بندر گاه و ... اشاره کرد.

برج قلعه خورموج در شهر خورموج از مهمترین جاذبه‌های سیاحتی شهرستان دشتی است. سبک معماری این قلعه سلجوقی و متاثر از سبک قلعه سازی دوره ساسانی است که با استفاده از طاق‌نما و گچ بری در آرایش دیوارها و درو‌‌ن اتاقها بنا شده است.

کلات مند و قلعه دختر نیز از دیگر آثار باستانی شهرستان دشتی است که هر ساله میزبان مهمانان زیادی از تمام نقاط ایران است.

شاهزاده محمد در روستای شیخان، عمارت شیرینه و قلعه داراب خان نیز از دیگر نقاط دیدنی این منطقه از استان به شمار می رود.

بنای گور دختر در تنگ ارم شهرستان دشتستان از جاذبه‌های مهم شهرستان دشتستان است. این بنا بسیار شبیه به مقبره کورش کبیر در پاسارگاد است و قدمت آن به سنه ششم قبل از میلاد بر می‌گردد. گور دختر مکانی است که هرساله تعداد زیادی از مسافران را به سوی خود می‌کشاند.

بنای کوشک اردشیر نیز از دیگر مناطق دیدنی این منطقه است. این بنا نیز شباهت بسیاری به کاخ اردشیر در فیروز آباد فارس دارد. زیر بنای کوشک به صورت صلیب و دارای طاق‌های گهواره ‌ای شکل است.

کاخ هخامنشی بردک سیاه در 12 کیلومتری برازجان، کاخ هخامنشی چرخاب، غار چهل خانه، نخلستان‌های آبپخش و.. از دیگر نقاط دیدنی شهرستان دشتستان محسوب می‌شود.

خانه و موزه شهید رئیسعلی دلواری در شهر دلوار در فاصله 45 کیلومتری بوشهر یکی دیگر از نقاط تاریخی و دیدنی استان بوشهر محسوب می شود.

مبارزات رئیسعلی دلواری علیه تجاوز انگلیس در بیش از 80 سال پیش خاطراتی به یاد ماندنی در ذهن مردم استان بوشهر بر جای گذاشته است.

در شمال شهر اهرم نیز قلعه‌هایی وجود دارد به نام قلعه کلات که به زائر خضر خان تنگستانی منصوب است و در زمان حمله انگلستان به ایران مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

در منطقه میر احمد تنگستان نیز چشمه آب گرمی وجود دارد که به‌ نام آبگرم میر احمد مشهور است و از لحاظ در مانی دارای اهمیت فراوانی است.

از دیگر مناطق دیدنی تنگستان می‌توان به چشمه آب گرم قوچرک ، تفرج گاه خاییز و نوار ساحلی اشاره کرد.

بندر تاریخی سیراف که با توجه به کشفیات باستان شناسی قدمت آن به دوره ساسانی و اردشیر بابکان می رسد از دیگر جاذبه های گردشگری استان که در شهرستان کنگان است.

کشف دخمه‌های ساروجی و استوانه‌هایی که در دامنه کوهستانی مشرف به شهر قرار گرفته و راه سنگ فرش ساسانی که از فیروز آباد تا سیراف ادامه داشته، پایه گذاری این بندر تاریخی را در دوره ساسانی یا پیش از آن به اثبات می‌رساند.

اوج ترقی این بندر در قرون اولیه اسلامی بوده است. علاوه بر بندر سیراف، پارک طبیعی نایبند و گرو دخمه از نقاط سیاحتی و دیدنی شهرستان کنگان محسوب می‌شود.

در شهرستان دیر یکی از قدیمی‌ترین مساجد استان به ‌نام مسجد بردستان وجود دارد. این مسجد از یک عمارت مربع شکل با یک مدخل کوچک و شبستان وسیع تشکیل شده است.

در کنار جاده دیلم و تقریبا خارج از شهر گناوه و در محل تل امامزاده گنبدی بزرگ با سطح پلکانی با کاشی هایی به رنگ آبی تیره قرار دارد که به گنبد سلیمان بن علی معروف است. از دیگر نقاط دیدنی شهرستان گناوه می‌توان به غار تودیو در نزدیکی روستای قاید حیدر اشاره کرد که در کنار آتشکده بابا کلو در روستای مال قاید و پناه گاه صخره ‌ای مال قاید از مکانهای دیدنی این شهرستان محسوب می‌شوند.

در حدود 20 کیلومتری جنوب بندر دیلم در حوالی خور امام حسن(ع) آثار خرابه‌های بندر "سی نیز" باقی مانده است. این منطقه تا سال 321ه-ق همزمان با آغاز شورش قرمطیان بندری آباد و پر رونق به شمار می‌رفت.

روستای حصار که بعد از روستای امام حسن قرار دارد، محل حصار غربی شهر سی نیز بوده است که آثار ویرانه های تاسیسات این شهر هنوز در آنجا باقی است.

قره چناق نیز رشته قناتی است در شهرستان جم که بیش از 200 سال قدمت دارد و در کوه حفاری شده است. کوه پدری (پردیس)نیز یکی از قدیمی‌ترین و دیدنی‌ترین نقاط شهرستان جم است و قناتی در آن وجود دارد که 2500 سال قدمت دارد.

بوشهر این نهنگ پیر، بی ‌صبرانه در انتظار حضور مهمانان و مسافران است تا بار دیگر عظمت، شکوه، دلیری، مهربانی، خونگرمی و مهمان نوازی مردمان خود را به همگان نشان دهد.