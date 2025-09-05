نور خدمت در سنندج؛ مشاوره و همراهی خادمان حوزه علمیه خواهران کامیاران

ثریا کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین سالی است که در جشن امت احمد حضور داریم و با همراهی دو خادم خدمات مشاوره و مدیریت برای بازدیدکنندگان ارائه شد هدف ما ایجاد آرامش، راهنمایی و حمایت معنوی برای مردم است.

وی ادامه داد: استقبال گرم و اعتماد مردم انگیزه ما را برای خدمت بیشتر کرده و نشان می‌دهد که همراهی صادقانه و ارائه مشاوره می‌تواند تأثیر بزرگی در ارتقای همدلی و آرامش جمعی داشته باشد.

کوثری عنوان کرد: تا کنون به بیش از صد نفر خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های گوناگون ارائه شده است و این خدمت گزاری تا پایان جشن ادامه دارد.

خادمان حوزه علمیه خواهران کامیاران با حضور خود در جشن امت احمد ثابت کردند که خدمت صادقانه و توجه به نیازهای مردم، جلوه‌ای ویژه از محبت، همدلی و همبستگی را در این مراسم خلق می‌کند.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.