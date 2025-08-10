کامیاران، گذرگاه اربعین؛ برکت همدلی در استقبال از زائران حسینی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: موکب مردمی شهدای کامیاران، با شور و شوقی وصف‌ناپذیر و با رویکردی وحدت‌آفرین، شبانه‌روزی به زائران حسینی خدمات‌رسانی می‌کند و نقشی کلیدی در تسهیل مسیر عاشقان کربلا ایفا می‌نماید.

ارائه خدمات پزشکی و رفاهی در موکب مردمی کامیاران

مسئول موکب شهرستان کامیاران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های چشمگیر این موکب مردمی، در ارائه انواع خدمات پزشکی، رفاهی و خیاطی اظهار کرد: این موکب که با همت و همدلی مردم فهیم و انقلابی کامیاران برپا شده است، از روزهای آغازین ماه صفر با تمام توان آماده پذیرایی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

جلیل قیسوندی با بیان اینکه موکب شهدای کامیاران به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و از هیچ تلاشی برای خدمت‌رسانی به مهمانان کربلا فروگذار نمی‌کند، افزود: استقبال گرم و صمیمی از زائران، فراهم آوردن فضایی معنوی برای اقامه نماز جماعت با حضور زائران، ارائه خدمات اسکان و اطعام در سه وعده صبحانه، نهار و شام، چای، شربت و آب سرد و پذیرایی شایسته، فراهم کردن شرایط استحمام گرم از جمله محورهای اصلی فعالیت این موکب است.

مسئول موکب کامیاران، بر یکی از ویژگی‌های برجسته این موکب تأکید کرد و گفت: آنچه این موکب را برجسته‌تر می‌سازد، حضور و همراهی فعالانه برادران اهل سنت در کنار شیعیان در ارائه خدمات به زائران است و این همبستگی و همدلی، جلوه‌ای زیبا از وحدت اسلامی و ارادت مشترک به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که عشق به حسین (ع) مرزهای عقیدتی را درنوردیده است.

استقبال از زائران وظیفه‌ای الهی و افتخاری برای مردم

قیسوندی استقبال از زائران را وظیفه‌ای الهی و افتخاری بزرگ برای مردم کامیاران دانست و بیان کرد: مردم این دیار، با تمام وجود خود را خادم زائران اربعین می‌دانند و تلاش می‌کنند تا با ارائه بهترین خدمات، خاطره‌ای خوش و معنوی از این گذرگاه را در ذهن زائران ثبت کنند. این برکت، حاصل اخلاص و ارادت مردم به اهل بیت (ع) است.

وی همچنین به آمادگی کامل زیرساخت‌های شهرستان برای میزبانی از زائران اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در کنار موکب شهدای کامیاران، بسیج شده‌اند تا هیچ‌گونه کمبودی در ارائه خدمات به زائران احساس نشود. از خدمات بهداشتی و درمانی گرفته تا تأمین امنیت و تسهیل تردد، همه و همه با جدیت پیگیری می‌شود.

مسئول موکب کامیاران کامیاران در پایان، از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور در این موکب و مشارکت در امر خدمت‌رسانی، ثواب عظیم این خدمت را کسب کرده و در این فیض الهی شریک شوند.

قیسوندی همچنین ابراز امیدواری کرد: با دعای خیر زائران، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی باشیم.

موکب کامیاران تجلی اتحاد و همدلی

این موکب، نه تنها پایگاهی برای استراحت و تجدید قوا، بلکه نمادی از فرهنگ غنی میهمان‌نوازی ایرانی و تجلی اتحاد و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی در خدمت به آرمان‌های حسینی است.

قاب عکس زائران اباعبدالله الحسین (ع) که در این موکب ثبت می‌شود، گواه تاریخ‌سازی مردمی است که عشق به اهل بیت (ع) را در عمل نشان می‌دهند.