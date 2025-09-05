حفظ وحدت و تبعیت از رهبری وظیفه امروز امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: اهل سنت ۱۲ ربیع‌الاول و شیعیان ۱۷ ربیع‌الاول را به عنوان تاریخ ولادت پیامبر اسلام می‌دانند و فاصله میان این دو روز به ابتکار امام خمینی (ره) به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است.

وی با تأکید بر اینکه بهترین هدیه در اعیاد اسلامی عمل به دستورات پیامبر و اهل‌بیت (ع) است، افزود: خداوند در سوره انفال می‌فرماید، مؤمنان باید دعوت حیات‌بخش پیامبر را اجابت کنند و از پیروی شیاطین بپرهیزند.

امام جمعه قم در ادامه به تلاش‌های پیامبر اسلام (ص) برای گسترش دین خدا اشاره کرد و گفت: ایجاد وحدت میان اقوام و قبایل، پیوند برادری میان مسلمانان و نظام‌سازی از مهم‌ترین اقدامات پیامبر بود که نمونه بارز آن در ساخت مسجدالنبی متجلی شد.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: امروز نیز وظیفه ما این است که با تکیه بر تعالیم اسلام، حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، در مسیر تحقق حکومت جهانی امام زمان (عج) گام برداریم و توطئه‌های مستکبران، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، را ناکام بگذاریم.

وی با اشاره به حوادث اخیر کشور و حضور مردم در صحنه، تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند به جای جنگ مستقیم، کشورها را از درون دچار فروپاشی کنند، اما به فضل الهی این نقشه‌ها برای ایران نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه سبب تقویت انسجام ملی در شده است.

امام جمعه قم اضافه کرد: جنگ ترکیبی دشمن شامل عملیات روانی، فشارهای اقتصادی و تهاجم فرهنگی بود، اما محاسبات آنان با خطا همراه شد، چرا که ملت ایران با همدلی اجتماعی و اتکا به نهادهای دفاعی، سد مستحکمی در برابر هجمه‌ها ایجاد کردند.

وی تأکید کرد: امروز دیوار بلند انسجام ملی، تهاجم نرم دشمنان را خنثی کرده و این امر بیانگر عدم درک درست آنان از جامعه ایران است و همدلی ملت همانند میدان مین عمل می‌کند و هر حرکت اشتباه دشمن را با انفجار قدرت مردمی پاسخ می‌دهد.