۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

برخورد با وحدت شکنان در میامی؛ تفرقه اندازی ممنوع است

میامی- امام جمعه میامی گفت: همانطور که در شورای فرهنگ عمومی میامی مصوب شده از این پس در این شهرستان با هر نوع مراسم و یا عمل وحدت شکنانه برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه میامی به میزبانی مسجد جامع ضمن اشاره به هفته وحدت و ضرورت اتحاد و وحدت بین آحاد جامعه بیان کرد: حفظ وحدت اسلامی به‌ویژه در ایام هفته وحدت ضرورت دارد.

وی با اشاره به مناسبت‌های مهم این ماه، از جمله میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و میلاد حضرت امام جعفر صادق (ع)، افزود: این ایام فرصتی برای بازخوانی سیره نبوی در ایجاد امت واحده و رفع اختلافات بین قبایل، اقشار مختلف و مذاهب اسلامی محسوب می‌شود که باید آن را قدردانست.

امام جمعه میامی با بیان اینکه هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه، مقدمه‌ای برای تشکیل نظام اسلامی بر پایه وحدت و اخوت بود، اظهار داشت: پیامبر اسلام با شعار «همه برابر و برادرند»، اشراف، بردگان، مهاجرین و انصار را در کنار هم قرار داد و الگویی برای تمام عصرها ارائه داد.

عزیزی با استناد به آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، خاطرنشان کرد: قرآن کریم مسلمانان را با صراحت به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده و تفرقه را نشانه شرک و عذاب الهی معرفی می‌کند.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی، گفت: امروز دشمن در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق و هزینه‌های کلان انجام داده و در بسیاری از نقاط جهان اسلام موفق به ایجاد درگیری شده است. مراقب باشیم در شهرها و روستاهای ما جلساتی برگزار نشود که منجر به اختلاف و تحریک مذهبی گردد.

امام جمعه میامی همچنین تصریح کرد: هر جلسه‌ای که منجر به اهانت به مقدسات اهل سنت شود، حرام شرعی است و نباید اجازه دهیم فضای جامعه با بی‌تدبیری برخی افراد، به سمت اختلاف و درگیری مذهبی پیش برود.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت غم‌بار مردم مظلوم غزه گفت: امروز امت اسلامی به دلیل فقدان وحدت، شاهد فجایعی نظیر آنچه در غزه می‌گذرد، است. اگر مسلمانان متحد بودند، دشمن جرأت چنین جنایاتی نداشت.

وی تأکید کرد: شعارهای انحرافی همچون «زن، زندگی، آزادی» از سوی دشمنان اسلام طراحی شده و هدف آن، تخریب مبانی وحدت و هویت اسلامی ماست. مردم باید با بصیرت و معرفت دینی، این توطئه‌ها را خنثی کنند.

امام جمعه میامی در پایان از تصمیم شورای فرهنگ عمومی شهرستان خبر داد و گفت: مقرر شد در صورتی که جلسه یا مراسمی در سطح شهرستان باعث تفرقه و اختلاف مذهبی شود، با آن برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد. این موضوع به عنوان یک اصل در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است.

