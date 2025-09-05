آموزش مدیران مدارس، راهکار اصلی ساماندهی ترافیک مهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران در ستاد استقبال از مهر که با حضور معاونان، شهرداران نواحی، مسئولین آموزش و پرورش، پلیس راهور، آتش نشانی، اورژانس و… در منطقه یک برگزار شد گفت: یک اقدام مهم و اثربخش آموزش وآشنایی مدیران بافرهنگ ترافیک وارتقاآن است که بتوانند با آنالیز، جانمایی و زمانبندی حضور سرویس‌ها، وضعیت ترافیکی محدوده اطراف مدارس را کنترل و ساماندهی کنند.

وی بر ساماندهی پیاده‌روهای اطراف مدارس نیز تاکید کرد و افزود: با توجه به حضور پیاده دانش‌آموزان در محورهای منتهی به مدارس لازم است پیاده روها ایمن و هرگونه نقطه خطرسازی شناسایی و رفع شود.

وی تمرکز واحد آسفالت عمران را معطوف به مدارس دانست و تاکید کرد که در این ایام آسفالت محوطه‌های مدارس مورد اهمیت است و انشالله امسال حدود ۳۰ مدرسه آسفالت خواهد شد.

حق بین از همه مدیران شهری حاضر در جلسه خواست به جای نظارت، کار را عملیاتی کنند و نقاط بحرانی سال گذشته، نقشه راه امسال باشد تا مهرماه، متفاوت با سال‌های گذشته داشته باشیم.

رضا جوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک نیز در این جلسه به اقدامات اجرایی از جمله بهسازی معابر شهری و بوستان آموزش ترافیک بهسازی مسیر و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، پایانه‌ها و اتوبوس‌ها، استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت آموزش، نصب دوچرخه بند در مدارس، حضور کارشناسان در نقاط پر ترافیک و … اشاره کرد.

گفتنی است؛ مناسب سازی پیاده روها، آسفالت، احداث سرعتکاه، هرس درختان، شستشوی المان‌ها، آزادسازی و ایمن سازی پیاده‌روها از کارگاه‌های ساختمانی، هماهنگی با آموزش و پرورش جهت ورود و خروج سرویس مدارس، حضور پلیس راهنمایی و رانندگی، آتش نشانی و اورژانس در معابر و میادین حساس، از دیگر هماهنگی‌های اجرا شده در ستاد بود.