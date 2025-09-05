راهپیمایی جمعه‌ خشم در میناب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یک راهپیمایی باشکوه در شهرستان میناب، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه این شهرستان، بعد از اقامه نماز جمعه، از محل میعادگاه نمازجمعه تا سه‌راهی بسیج، به تظاهرات پرداختند و به جنایت‌های رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا اعتراض کردند.

نمازگزاران با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، خشم و انزجار خود را نسبت به اقدامات ظالمانه این رژیم‌ها اعلام کردند و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه ابراز کردند.

در این راهپیمایی، مقامات مختلفی از جمله نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه میناب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد هادی غفوری امام جمعه سابق میناب، بسیجیان، نیروهای نظامی و انتظامی، قضات دستگاه قضائی، بخشدار بخش مرکزی میناب، رئیس پلیس راهور میناب و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران نیز حضور داشتند.

این تجمع نشان‌دهنده عزم و اراده مردم میناب در حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن جنایات صورت گرفته علیه آنان است و به عنوان نمادی از همبستگی اسلامی و انسانی در برابر ظلم و ستم به شمار می‌آید.