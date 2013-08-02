همنوایی مردم پیشوا، جواد آباد و پاکدشت با مظلومان فلسطین

به گزارش مهر، مردم غیور پیشوا، ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و مقام معظم رهبری هم‌صدا با امت بزرگ اسلامی در روز جهانی قدس، آزادی قدس شریف و سرزمین مظلوم فلسطین را فریاد زده و تنفر و بیزاری خود را از رژیم جعلی و جنایت پیشه صهیونیست و حامیان غربی و منطقه‌ای آنان اعلام کردند



در این راهپیمایی که از مقابل مسجد امام خمینی(ره) پیشوا به سوی حرم امامزاده جعفر (ع) برگزار شد، مردم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ براسراییل، رژیم اشغالگر فلسطین/ باید شود محو ز روی زمین، پیام قرآن ما وحدت مسلمین است/ آزادی فلسطین شعار مسلمین است و... اقدامات جنایتکارانه اسراییل را محکوم کردند.



در پایان این راهپیمایی یکی از شهروندان با تأکید بر اهمیت روز قدس گفت: روز قدس روز اعلام همبستگی و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی است و حضور در راهپیمایی روز قدس دوستان انقلاب را شادمان و دشمنان را ناراحت و نگران می کند.

مردم جواد آباد شعر حماسه سرودند



همزمان با راهپیمایی مردم ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی، مسئولان و شهروندان جوادآباد دوشادوش یکدیگر با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» نفرت و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه خود را از قیام ملت فلسطین و انتفاضه شریف اعلام کردند.



مردم روزه‌دار بخش جواد آباد شهرستان ورامین از ساعاتی قبل از آغاز رسمی راهپیمایی روز قدس به صورت خودجوش در دسته‌های چند نفره به سمت مسیر راهپیمایی در حرکت بودند.



در پایان راهپیمایی، پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی در حضور مردم ومسئولان جواد آباد به آتش کشیده شد.

پاکدشتی ها اوج حماسه را به نمایش گذاشتند



ساعاتی پیش و هم‏زمان با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که توسط معمار کبیرانقلاب اسلامی روز قدس نامیده شده است، مردم شهیدپرور و انقلابی پاکدشت با سردادن شعارهای ضداستکباری دوشادوش هم به راهپیمایی پرداختند



مردم روزه‌دار شهرستان پاکدشت ضمن اعلام انزجار از حمایت‌های استکبار جهانی از اعمال جنایتکارانه رژیم جعلی اسرائیل علیه مردم فلسطین آمادگی خود را برای ریشه‌کنی این رژیم اعلام کردند.

مسیر پایانی راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در پاکدشت به مصلای نماز جمعه ختم شد تا با قرائت قطعنامه روز جمعه 11مردادماه به عنوان برگ زرینی از حماسه حضور مردم شریف و انقلابی پاکدشت در تاریخ اسلام و ایران ثبت شود.

شعار «مرگ بر اسرائیل»، «الله‏ اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» عمده شعارهای انقلابی راهپیمایان پاکدشتی را تشکیل داده بود.

راهپیمایان همچنین آدمک‏‌های سران رژیم صهیونیستی و آمریکا و پرچم‏های آنها را به آتش کشیدند و نشان دادند که هیچ‌گاه مردم مسلمان و مظلوم فلسطین را فراموش نمی‌کنند.



ورزشکاران پاکدشتی با لباس‌های ورزشی در صف‌های راهپیمایی روز قدس حضور داشتند.



مردم پاکدشت، در پاسخ به ندای ولی امر مسلمین به خیابان‌ها آمده و از میدان اصلی شروع به حرکت کرده و در حالی که آزادی قدس شریف را فریاد می‌کشیدند در مصلای نماز جمعه تجمع کردند.

شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته‌هایی با مضامین «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر انگلیس» نفرت و انزجار خود را به رخ جهانیان کشیدند.