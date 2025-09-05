به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران گلستانی در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین، با حضور گسترده در راهپیمایی «جمعههای خشم» جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
این راهپیمایی که پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد، به نماد اعتراض علیه کشتارهای بیرحمانه رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین تبدیل شد. شرکتکنندگان در این مراسم، با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن ابراز خشم و انزجار خود، سکوت مجامع جهانی و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری را در برابر این جنایات بیرحمانه به شدت محکوم کردند.
نمازگزاران گرگانی با تاکید بر لزوم پایان دادن به حمایتهای غرب از رژیم صهیونیستی، خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای متوقف کردن کشتار بیوقفه مردم فلسطین شدند. آنها با اتحاد و همبستگی خود، پیام حمایت از فلسطین و محکومیت ظلمهای رژیم اشغالگر قدس را به گوش جهانیان رساندند.
