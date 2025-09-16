به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح سه شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های افزایش ظرفیت ۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (مدیا) و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پساب تصفیه‌شده شهر پرند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رفع ناترازی انرژی از اولویت‌های دولت است و استانداری تهران ما را مکلف کرده بود تا امسال ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی تولید کنیم، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، اکنون بیش از ۵۰۰ مگاوات پروژه در حال اجراست.

فرماندار ورامین افزود: نیروگاه ۱۲ مگاواتی ورامین تا دی‌ماه وارد مدار می‌شود و تقاضا برای پروژه‌های ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاواتی نیز در دست بررسی و عقد قرارداد است. بخشی از این پروژه‌ها به دلیل مسائل حقوقی و رفع معارضات زمین در حال تکمیل مراحل اداری هستند.

وی تصریح کرد: مسئولان استان و شهرستان با جدیت پیگیر اجرای پروژه‌ها هستند تا علاوه بر تأمین نیاز ورامین و استان تهران، به رفع ناترازی برق کشور نیز کمک شود. او از مردم خواست در صورت بروز تداخل‌ها با نگاه ملی همکاری کنند چرا که این طرح‌ها در راستای منافع عمومی است.

عباسی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با جهاد کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی انجام شده و زمین پروژه‌ها پس از تأیید صلاحیت سرمایه‌گذاران توسط ساتبا، در کوتاه‌ترین زمان تحویل می‌شود. هدف این است که قبل از تابستان آینده، بخش عمده نیروگاه‌ها وارد مدار شوند.

فرماندار ورامین افزود: اکنون بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات پروژه در مقیاس‌های مختلف ثبت شده و یک سرمایه‌گذار خارجی نیز پروژه ۳۵۰ مگاواتی را آغاز کرده است که زمین آن تحویل و عملیات تسطیح انجام شده و به‌زودی نصب تجهیزات شروع می‌شود.

وی تأکید کرد: با تحقق این طرح‌ها ورامین به یکی از اصلی‌ترین مراکز تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل خواهد شد.