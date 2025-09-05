نبود وحدت در جهان اسلام علت ظلم به مردم غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عبدالرحیم خطیبی در خطبههای این هفته نماز جمعه قشم با اشاره به زلزله اخیر افغانستان، این حادثه را «زنگ خطری برای مسئولان محلی» دانست و اظهار کرد: بافت قدیم قشم در برابر حوادث طبیعی بسیار آسیبپذیر است و باید برای ایمنسازی آن تدابیر فوری اندیشیده شود.
وی ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان و تسلیت به بازماندگان این حادثه، کمک به آسیبدیدگان را وظیفهای انسانی و اسلامی دانست.
خطیبی همچنین در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: وحدت در اسلام دستاوردی بزرگ است که نباید به صورت نمادین باقی بماند.
وی ادامه داد: امروز اگر مردم و کودکان غزه در زیر ظلم و محاصره گرفتارند، ریشه آن نبود انسجام و وحدت میان امت اسلامی است.
امام جمعه اهل سنت قشم تأکید کرد: محور وحدت در جهان اسلام پیامبر اکرم (ص) است و مسلمانان باید با الهام از سیره رسولالله، در مسیر انسجام و مقاومت گام بردارند.
خطیبی عنوان کرد: امروز ظلمی که بر مردم و کودکان غزه میرود نتیجه نبود وحدت در جهان اسلام است.
