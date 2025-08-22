به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به رحلت پیامبر اعظم (ص) گفت: با وجود توصیه‌های قرآنی و نبوی، پس از رحلت حضرت پیامبر شکافی عمیق در صفوف مسلمانان ایجاد شد که آثار زیان‌بار آن را پس از بیش از هزار و چهارصد سال همچنان شاهدیم.

وی افزود: متأسفانه امروز جهان اسلام به دلیل تفرقه، نزاع و اختلاف شدید رنج می‌برد و تلاش‌های دشمنان برای دامن زدن به این تفرقه‌ها به نتیجه رسیده است؛ این پراکندگی صفوف مسلمانان موجب گسترش سلطه استکبار بر کشورهای اسلامی شده است.

امام جمعه رباط کریم با اشاره به وضعیت اسفبار غزه تأکید کرد: وضعیت امروز غزه محصول کنار گذاشتن سفارشات اکید پیامبر گرامی اسلام در خصوص وحدت و یکپارچگی است. جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی شامل استفاده از گرسنگی به عنوان ابزاری برای نسل‌کشی مردم مظلوم غزه است که با هدف تسلیم آنان و خاک‌کردن غزه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: انتشار تصاویر تکان‌دهنده از کودکان گرسنه غزه که جز پوست و استخوان نیستند، موجی از خشم و انزجار جهانی علیه صهیونیست‌ها و آمریکا به راه انداخته است. امروز وظیفه همه انسان‌ها، به ویژه مسلمانان، کمک به زنان و کودکان مظلوم و گرسنه غزه است.

ترابی در ادامه با انتقاد از برخی جریانات داخلی گفت: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور با اظهارات و بیانیه‌های خود به دنبال شکستن وحدت و ایجاد دوقطبی در جامعه هستند و در راستای اهداف آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کنند. خواسته‌های برخی جریانات عیناً خواسته‌های دشمنان است که در جنگ نتوانستند به ایران تحمیل کنند.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه مسجد در اسلام اظهار داشت: مسجد قلب تپنده حیات دین مبین اسلام و جایگاه پیوند آسمان و زمین است که انسان‌ها در آن به رشد و تکامل می‌رسند. خداوند مساجد را اماکنی برای اوج گرفتن و پرواز به سوی قرب الهی معرفی کرده است.

امام جمعه رباط کریم افزود: روز جهانی مسجد فرصت مغتنمی است تا مردم به عمران و آبادانی معنوی و فیزیکی مساجد توجه کنند و نقش مساجد در ارتقا معنویت، تقویت وحدت و اتحاد، و مقاومت در برابر استکبار را بیش از پیش بشناسند.