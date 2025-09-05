به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مسجد المهدی (عج) به ایام هفته وحدت اشاره کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت امام رضا (ع) از وحدت بین ملت ایران به عنوان اتحاد مقدس بعد از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یاد کردند که عبارت درس بزرگی برای همه ما است.

وی با بیان اینکه آحاد مردم جامعه و مسئولان در قبال این موضوع مسئولیت دارند، افزود: اهمیت همبستگی ملی به خصوص در برابر دشمنان یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروز باید در جامعه تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار تقویت اتحاد مقدس با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و رسانه‌ها شد و گفت: وحدت رمز پیروزی مسلمانان در برابر توطئه‌های دشمنان است

مطیعی با بیان اینکه نخبگان و آگاهان جامعه و همچنین رسانه‌ها می‌توانند اهمیت اتحاد مقدس را در جامعه تبیین کنند، گفت: با روشنگری و ضریب دادن به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های ملی و بین المللی دیگر اقدامی است که از طریق رسانه‌ها و نخبگان و موثران می‌توان به آن دست زد.

وی با بیان اینکه این اقدامات می‌توانند مانع سوءاستفاده دشمنان شود، افزود: باید مردم را از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی آگاه ساخت.

امام جمعه سمنان خواستار دوری از مسائل تفرقه انگیز شد و گفت: میان اقشار مختلف جامعه از ابتدای انقلاب تا کنون مثال زدنی بوده است.

مطیعی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما از اساس بر مبنای وحدت کلمه شکل گرفت، بیان کرد: پایه گذاران این وحدت اسلامی ائمه معصومان (ع) و به خصوص رسول الله (ص) بوده اند و لذا بر همه ما است که از این میراث مراقبت کنیم.

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین، تاکید کرد: دولت ایران اسلامی نشان داده که از دیپلماسی فعال و عزتمندانه برای حل مشکلات استفاده می‌کند و این جای تقدیر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در خاتمه حضور در اجلاس شانگهای توسط رئیس جمهور را یک نمایش مهم دیپلماسی توصیف کرد و گفت: دشمنان روز به روز از رسیدن به اهداف شأن در کشورمان دور می‌شوند