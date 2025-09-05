به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج با تبریک ولادت باسعادت پیامبر اعظم (ص) و آغاز هفته وحدت اظهار کرد: تمسّک به ریسمان الهی، پرهیز از تفرقه، و یادآوری نعمت برادری ایمانی. سه نکته کلیدی در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران است،
وی اضافه کرد: وحدت، یک انتخاب سلیقهای نیست؛ بلکه دستور الهی و یک نعمت بزرگ است. اگر وحدت داشته باشیم، امت اسلامی در برابر دشمنان سرافراز خواهد بود، و اگر تفرقه کنیم، نتیجهای جز ذلت و عقبماندگی نخواهیم دید.
امام جمعه دشتی با اشاره به ۱۶ ربیعالاول سالروز اقامه اولین نماز جمعه در اسلام توسط پیامبر (ص) افزود: در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی، نماز جمعه یک حلقه بسیار مهم است، چون امروز آن چیزی که راهگشا است و تأثیرگذار است قدرت نرم است چرا که تأثیرگذاری بر دلها و ذهنها و روحیههاست و قدرت سخت، در درجهی بعد قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین حلقههای زنجیرهی قدرت نرم محسوب میشود، چرا که در منظومه فکری رهبر انقلاب، نماز جمعه دارای ویژگیها، کارکردها و توانمندیهایی بالایی است.
زاهددوست ادامه داد: نماز جمعه سنگری در برابر تهاجم فرهنگی و کانون دشمنشناسی و آگاهی از نقشههای دشمن است. نماز جمعه مرکز گسترش اخلاق و تبیینکنندهی ارزشهای واقعی انقلاب اسلامی و عامل حفظ و ادامه دهنده نظام اسلامی و محل نمایش عزم سیاسی و یأس و نا امیدی دشمنان اسلام است.
وی افزود: ستاد نماز جمعه شهرستان دشتی (خورموج) در جشنواره فرهنگی هنری ستادهای نماز جمعه کشور، تحت عنوان «قلب شهر»، در میان ۹۰۰ ستاد نماز جمعه کشور در بخش خدمت رسانی و پاسخگویی دستگاهی به عنوان ستاد برگزیده معرفی شد.
امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند، مرهون تلاش خالصانه خادمان ستاد و همراهی جوانان انقلابی و حضور پرشور شما نمازگزاران عزیز در این دیار است. از همه عزیزانی که در این مسیر نقشآفرین بودند صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم این توفیق، انگیزهای برای خدمت بیشتر و ارتقای جایگاه معنوی و فرهنگی نماز جمعه در شهرستان باشد.
وی با اشاره به حمله ناجوانمردانه رژیم خبیث صهیونی و شهادت نخست وزیر و تعدادی از وزرای یمن گفت: به دنبال ضربه به مدیریت و امید مردم یمن بود که برعکس جواب داد، مردم متحده تر و امیدوارتر شدند و حملات ویرانگر موشکهای یمن شجاع خواب را از چشم صهیونیستیها ربود. و ان شاءالله این زلزلهای که به دست مؤمنین پابرهنه یمن در اسرائیل آغاز شده بزودی کاخ جنایت را بر سر نتانیاهو و یارانش ویران خواهد کرد.
زاهددوست افزود: حضور رئیس جمهور در اجلاس شانگهای و رژه نظامی چین در کنار رهبران روسیه و کره شمالی پیام روشنی به پایان امپراطوری آمریکا در دنیا است. اقدامات دیوانه وار ترامپ مانند تصمیم حمله به ونزوئلا و امثال آن هم موجب تسریع حرکت جهانی به سمت این نظم نوین شده است.
وی ادامه داد: صدور قبضهای سنگین برق، آن هم در شرایطی که مردم با خاموشیهای مکرر و بیبرنامگی مواجه هستند، ناعادلانه و دور از انصاف است. در این شرایط حساس نباید فشار مضاعفی به مردم وارد شود و همه مسئولان موظفند برای کاهش مشکلات و آلام مردم برنامهریزی و تلاش جدی داشته باشند.
امام جمعه دشتی گفت: برخی وسایل برقی مردم ناشی از قطع و وصلهای مکرر برق آسیب دیده و اقشار کم درآمد و مستضعف تحت فشار قرار گرفته اند و دولت لازم است برنامهای برای جبران خسارتهای مردم که ناشی از قطع و وصلهای مکرر برق است، داشته باشد.
