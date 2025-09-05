مهمانی امت احمد (ص) در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) جشن بزرگ مهمانی امت احمد در شهر سنندج آغاز شد و نام پیامبر رحمت بر آسمان سنندج طنین انداز شد.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.

در این مراسم علاوه بر ظرفیت استفاده از گروه‌های فرهنگی و هنری استان از چهره‌های ملی همچون عبد الرضا هلالی، مهدی یغمایی، علی کاظمی و مجید افشاری به این جشن دعوت شده است و مجریان برنامه کودک نیز برای کودکان و نوجوانان اجرای برنامه دارند تا همه مردم این دیار از برنامه‌های شاد این جشن بهره مند شوند.

غرفه‌ها خدمت‌رسان در نقاط مختلف سنندج مستقر شده‌اند و با آماده‌سازی خدمات و تدارکات، شرایط برای برگزاری این آئین معنوی مهیا شده است.

این مهمانی از ساعت ۴ عصر تا ۱۱ شب به مدت هفت ساعت ادامه خواهد داشت و از میدان آزادی تا انقلاب و با طراحی دو جایگاه ویژه در سه راه نمکی و در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.