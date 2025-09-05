  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

مهمانی امت احمد (ص) در سنندج آغاز شد

سنندج- برای سومین سال متوالی جشن بزرگ مهمانی امت احمد (ص) با استقبال پرشور مردم شهر سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) جشن بزرگ مهمانی امت احمد در شهر سنندج آغاز شد و نام پیامبر رحمت بر آسمان سنندج طنین انداز شد.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.

در این مراسم علاوه بر ظرفیت استفاده از گروه‌های فرهنگی و هنری استان از چهره‌های ملی همچون عبد الرضا هلالی، مهدی یغمایی، علی کاظمی و مجید افشاری به این جشن دعوت شده است و مجریان برنامه کودک نیز برای کودکان و نوجوانان اجرای برنامه دارند تا همه مردم این دیار از برنامه‌های شاد این جشن بهره مند شوند.

غرفه‌ها خدمت‌رسان در نقاط مختلف سنندج مستقر شده‌اند و با آماده‌سازی خدمات و تدارکات، شرایط برای برگزاری این آئین معنوی مهیا شده است.

این مهمانی از ساعت ۴ عصر تا ۱۱ شب به مدت هفت ساعت ادامه خواهد داشت و از میدان آزادی تا انقلاب و با طراحی دو جایگاه ویژه در سه راه نمکی و در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

