خانه قرآن نورالزهرا با پخت فلافل و گرده در جشن امت احمد حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشن بزرگ امت احمد در سنندج با حضور گسترده مردم و برپایی غرفههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی حال و هوایی خاص به شهر بخشیده است.
زهرا کاوه، مسئول غرفه خانه قرآن نورالزهرا شهرستان قروه در حاشیه این جشن اظهار کرد: امروز همه شور و نشاط مردم را میبینم و غرفهها با استقبال پرشور مردم دایر شدهاند.
وی افزود: مردم با شوق به سمت غرفهها میآیند و این نشان میدهد که تنها به مراسمات عزاداری توجه نمیشود بلکه جشنها و اعیاد اسلامی نیز با شکوه تمام برگزار میشوند.
کاوه ادامه داد: در غرفه خانه قرآن نورالزهرا پخت فلافل و گرده برای مهمانان جشن انجام میشود و استقبال مردم از این غرفه بسیار چشمگیر و پرشور بوده است.
مسئول غرفه خانه قرآن نور الزهرا خاطر نشان کرد: حضور پررنگ مردم در جشن امت احمد بار دیگر جلوهای زیبا از وحدت و عشق به پیامبر رحمت (ص) را در کردستان به نمایش گذاشت.
