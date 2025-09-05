خانه قرآن نورالزهرا با پخت فلافل و گرده در جشن امت احمد حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشن بزرگ امت احمد در سنندج با حضور گسترده مردم و برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی حال و هوایی خاص به شهر بخشیده است.

زهرا کاوه، مسئول غرفه خانه قرآن نورالزهرا شهرستان قروه در حاشیه این جشن اظهار کرد: امروز همه شور و نشاط مردم را می‌بینم و غرفه‌ها با استقبال پرشور مردم دایر شده‌اند.

وی افزود: مردم با شوق به سمت غرفه‌ها می‌آیند و این نشان می‌دهد که تنها به مراسمات عزاداری توجه نمی‌شود بلکه جشن‌ها و اعیاد اسلامی نیز با شکوه تمام برگزار می‌شوند.

کاوه ادامه داد: در غرفه خانه قرآن نورالزهرا پخت فلافل و گرده برای مهمانان جشن انجام می‌شود و استقبال مردم از این غرفه بسیار چشمگیر و پرشور بوده است.

مسئول غرفه خانه قرآن نور الزهرا خاطر نشان کرد: حضور پررنگ مردم در جشن امت احمد بار دیگر جلوه‌ای زیبا از وحدت و عشق به پیامبر رحمت (ص) را در کردستان به نمایش گذاشت.