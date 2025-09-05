https://mehrnews.com/x38WM3 ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷ کد خبر 6580554 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷ غرفه سنتی چای ذغالی سنقر کلیایی پذیرای میهمانان جشن امت احمد(ص) سنندج - در جشن «مهمانی امت احمد(ص)»، غرفه چای ذغالی سنقر کلیایی با عطر و طعم سنتی خود پذیرای مردم و میهمانان است. دریافت 8 MB کد خبر 6580554 کپی شد مطالب مرتبط قروهایها با جان و دل میزبانی می کنند؛شکوه حضور مردم کرد در امت احمد حضور اقشار مختلف مردم در مهمانی امت احمد (ص) خدمات غرفه رهپویان حضرت زینب(س) بیجار در مهمانان امت احمد(ص) غرفه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جشن مهمانی امت احمد(ص) خانه قرآن نورالزهرا قروه با پخت فلافل و گرده در جشن امت احمد حضور یافت برچسبها سنندج مهمانی امت احمد(ص) کردستان
