۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

غرفه سنتی چای ذغالی سنقر کلیایی پذیرای میهمانان جشن امت احمد(ص)

سنندج - در جشن «مهمانی امت احمد(ص)»، غرفه چای ذغالی سنقر کلیایی با عطر و طعم سنتی خود پذیرای مردم و میهمانان است.

