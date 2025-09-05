به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی در نشست هماهنگی و هم اندیشی معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی، با بیان اینکه همه معاونان دغدغه مسائل فرهنگی و دانشجویی را دارند، گفت: عمل به اهداف و برنامه‌های تعیین شده در طول زمان ممکن است تغییر کند، اما دغدغه اصلی در حوزه فرهنگی و دانشجویی باید همواره حفظ تعلق ملی و علاقه به ایران و وطن باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای نقش آفرینی دانشجویان در تصمیم گیری‌ها در فضاهای دانشگاهی نیازمند تقویت تریبون‌های آزاد و کرسی‌های آزاد اندیشی هستیم، افزود: ظرفیت دانشجویی در سیاست و اجتماع اثرگذار است و می‌توان از آن بهره برد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه منتفع اصلی فعالیت‌های دانشجویی خود دانشجویان هستند، گفت: برنامه‌های فرهنگی و دانشجویی باید شاد، با نشاط و انگیزه بخش باشند.

ظفر قندی با اشاره به نقش پررنگ نشاط و شادابی در تجربه دانشجویی، افزود: یکی از لذت‌های دوران دانشجویی، حضور در برنامه‌های متنوع، شاد و امیدبخش است که می‌تواند روحیه دانشجویان را تقویت کند و انگیزه آنها را برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی افزایش دهد.

وی بر ضرورت مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری‌های مهم تاکید کرد و گفت: دانشجو باید در مسائل کلان و تصمیم‌گیری‌ها حضوری فعال داشته باشد. کمپین‌ها و برنامه‌هایی که به بهبود شرایط دانشجویان می‌پردازند، باید با مشارکت مستقیم خود آنها طراحی و اجرا شود تا فرآیند یادگیری و مسئولیت‌پذیری در محیط دانشگاه شکل گیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه، به اهمیت طراحی روش‌های جذب دانشجویان و ایجاد سازوکارهایی برای حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های گروهی اشاره و بیان کرد: برنامه‌ریزی و طراحی فعالیت‌ها باید بر پایه تحلیل‌های دقیق SWOT انجام شود تا نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه دانشجویی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.

ظفر قندی به موضوع تأمین منابع مالی اشاره کرد و راهکارهایی برای جبران کمبودهای مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی پیشنهاد داد: برای تأمین بودجه لازم، می‌توان از ظرفیت خیرین، مولدسازی منابع موجود و مالیات‌های نشان‌دار استفاده کرد تا فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی با کیفیت بیشتری اجرا شود.

وی بیان کرد: تحقق اهداف فرهنگی و دانشجویی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت فعال دانشجویان و بهره‌گیری از منابع مالی پایدار است و تنها با همکاری مجموعه دانشگاهی و حمایت وزارتخانه می‌توان محیطی پویا، شاداب و اثرگذار برای دانشجویان فراهم کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین بر اهمیت هدف‌گذاری‌های روشن تأکید کرد و گفت: روش‌های دستیابی به این اهداف باید مشخص و کارآمد باشد.

ظفرقندی بر مفاهیم اعتقادی، ملی و مسائل مربوط به مردم و جامعه اشاره و بر تعلق و وفاداری به ایران و وطن تأکید کرد و گفت: موفقیت‌ها در سایه حضور نظامی و تلاش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه دانشجویان نقش بسیار مهم و پررنگی در این مسیر دارند و سرمایه اصلی کشور به شمار می‌روند، افزود: فکر و ظرفیت دانشجویی، باید تقویت شود. اما این مهم نیازمند زیرساخت‌های مناسب است تا دانشجویان در فضایی آرام، لذت‌بخش و پر از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی بتوانند دوره دانشجویی پر از شادی و امید داشته باشند.

ظفرقندی به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: دانشجویان نقش مؤثری در تغییر و توسعه داشته‌اند و باید ظرفیت‌های دانشجویی بیشتر شناخته و بهره‌برداری شود.

ظفرقندی در پایان، بر اهمیت جذب دانشجو و مشارکت فعال آنان از طریق فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: باید فرآیندهای اداری و مدیریتی به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کامل کرد و در نتیجه، نظام آموزش و سلامت کشور بهتر و مؤثرتر عمل کند.