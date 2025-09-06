طرح نهضت ملی مسکن امیدآفرین شد؛ کلید خانه در دستان مردم دشتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- قاسم بازیاری: مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر خانواده، همواره در صدر دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار دارد.

نبود سرپناه مناسب نه تنها آرامش خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند مانع جدی در مسیر ازدواج، تشکیل خانواده و حتی فرزند آوری باشد.

دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت رفع این دغدغه، طرح «نهضت ملی مسکن» را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که هدف آن خانه‌دار کردن اقشار مختلف، تقویت امید اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها است.

در همین راستا، ۲ هزار و ۸۰ واحد مسکونی در استان بوشهر به نمایندگی در شهرستان دشتی افتتاح شد؛ اقدامی که امید تازه‌ای برای بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه زوج‌های جوان به همراه داشته است.

این واحدها که در قالب طرح‌های مسکن شهری و روستایی آماده بهره‌برداری شده، بخشی از حمایت گسترده دولت در حوزه تأمین سرپناه پایدار برای مردم است. حمایتی که با مشارکت نهادهایی چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم به ثمر نشسته است.

امید مردم از اجرای طرح نهضت ملی مسکن

یکی از شهروندان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال‌ها در خانه استیجاری زندگی می‌کردیم و هر بار با نگرانی افزایش اجاره‌بها روبه‌رو بودیم، امروز با خانه‌دار شدن، آرامش بیشتری برای خانواده‌ام فراهم شده است.

خانم دیگری از ساکنان روستایی دشتی نیز گفت: مسکن مقاوم روستایی برای ما یک نعمت بزرگ بود، در گذشته با هر بار بارندگی، سقف خانه کاه‌گلی‌مان نشت می‌کرد اما حالا در خانه‌ای ایمن زندگی می‌کنیم.

یک جوان متقاضی طرح نهضت مسکن نیز بیان کرد: امیدوارم سرعت ساخت واحدها بیشتر شود تا جوانان دغدغه مسکن نداشته باشند. خانه داشتن، دلگرمی بزرگی برای تشکیل خانواده است.

دشتی در حوزه مسکن پیشتاز است

فرماندار دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان دشتی در حوزه مسکن پیشتاز استان است. در حال حاضر ۶۷۲ واحد مسکونی در هفت فاز در دست اجراست که تاکنون ۲۸۸ واحد به اتمام رسیده است.

رضا مقاتلی افزود: علاوه بر حوزه مسکن، شهرستان دشتی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گام‌های مهمی برداشته و در آینده به قطب نیروگاه خورشیدی جنوب کشور تبدیل خواهد شد و حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای توسعه این طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: دشتی قطب کشاورزی استان بوشهر است و اصلاح حریم رودخانه مند به‌عنوان مطالبه دیرینه کشاورزان، از اولویت‌های مهم است تا بتوان ۳۰ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی را احیا کرد.

مسکن اصلی‌ترین نیاز زندگی است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور جمعه شب در مراسم افتتاح طرح‌های مسکن دشتی گفت: مسکن اصلی‌ترین نیاز زندگی است و اگر این دغدغه برطرف شود، مسیر فرزندآوری و آرامش خانواده‌ها هموار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مجید انصاری افزود: تجربه نشان داده مدیران بومی موفق‌تر عمل می‌کنند، چرا که منطقه و مردم خود را به‌خوبی می‌شناسند، خوشبختانه در حوزه مسکن، چه مقاوم‌سازی، چه نوسازی و چه احداث، استان بوشهر به‌ویژه شهرستان دشتی تحرک خوبی داشته است.

اجرای ۱۸۰ پروژه عمران روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز از افتتاح مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم در حوزه مسکن و عمران روستایی خبر داد و افزود: ۲ هزار و ۸۰ واحد مسکن شهری و روستایی به بهره‌برداری رسید.

علیرضا برومند افزود: همچنین در حوزه توسعه روستایی، یک میلیون متر مربع آسفالت به طول ۸۲۵ کیلومتر در سطح روستاهای استان و ۱۸۰ پروژه عمران روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد تومان اجرا شد.