صدور ۲ هزار فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی درزنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای با بیان اینکه صدور سند مالکیت، زمینه ساز توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی روستائیان است، گفت: تاکنون بیش از ۸۳ هزار فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی صادر شده است.

وی افزود: صدور اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و شهری به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در استان با شتاب در حال اجراست؛ اقدامی ملی که علاوه بر تثبیت مالکیت، زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی روستاییان است.

خواجه ای ادامه داد: در سال جاری هزار و ۸۲۲ فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و ۲۸۵ فقره برای واحدهای شهری در استان صادر شده است

وی با بیان اینکه،تاکنون تعداد ۸۳ هزار و ۵۰۱ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی به میزان ۸۳.۹۰ در استان صادر شده است، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، ایجاد امنیت حقوقی برای ساکنان روستا و فراهم‌سازی بستر قانونی جهت بهره‌مندی آنان از خدمات حمایتی و تسهیلات بانکی است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان تثبیت مالکیت و جلوگیری از اختلافات ملکی ، افزایش ارزش اقتصادی املاک و امکان نقل‌وانتقال رسمی ،فراهم‌سازی بستر دریافت تسهیلات بانکی برای مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن ،ارتقای امنیت اجتماعی و رفاه خانوارهای روستایی و ایجاد زمینه توسعه پایدار را از مزایای صدور سند دانست و گفت: با این طرح، انتظار می‌رود تعداد بیشتری از روستاییان صاحب سند رسمی شوند و از مزایای قانونی آن برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و افزایش امنیت برخوردار شوند.