قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در آستانه نهایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی و اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی گفت: در این زمینه جلساتی با مسئولان ارشد کشوری برگزار شده و دولت نیز به طور کامل موافقت خود را اعلام کرده است.

وی افزود: مقرر شده کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی، نشستی با آقای رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار کرده و این فرایند را نهایی کند.

فلاحی با اشاره به آمار ثبت‌نام مشمولان این قانون اظهار داشت: تاکنون حدود ۷۶۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند، اما برخی از نیروها به ویژه در بخش‌هایی نظیر آبفا به دلیل ابهام در شمولیت، هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند. در صورت ثبت‌نام این افراد، پیش‌بینی می‌شود مجموع مشمولان به حدود یک میلیون نفر برسد.

وی تاکید کرد: با هماهنگی و همکاری دولت و مجلس، این ظرفیت برای نهایی‌سازی تبدیل وضعیت تمامی مشمولان وجود دارد و باید این روند هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

نماینده مردم ایلام در بخش دیگری از سخنان خود که در جمع ورزشکاران رشته کاراته مطرح شد، با ابراز نگرانی از نبود «خانه کاراته» در استان گفت: این رشته که افتخارات و مدال‌های متعددی برای ایلام به ارمغان آورده، نباید بدون مکان و امکانات مناسب باشد. تجهیزات اولیه مانند تاتامی و وسایل سرمایشی و گرمایشی در شهرستان‌ها به شدت محدود است.

وی خاطرنشان کرد: کمک جزئی برای تامین بخشی از نیازها اختصاص داده می‌شود، اما انتظار می‌رود که ورزش استان سرمایه‌گذاری جدی‌تری روی کاراته انجام دهد.