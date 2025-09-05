  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی در روستای والش آباد گرگان

افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی در روستای والش آباد گرگان

گرگان- ۲۰ پروژه عمرانی در روستای والش آباد شهرستان گرگان با حضور معاون دهیاری های کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه ۲۰ پروژه عمرانی روستای والش آباد بخش بهاران گرگان از محل اعتبارات دهیاری و مشارکت با سایر دستگاه‌های اجرایی با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با حضور علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، نصیبی فرماندار گرگان، سنگدوینی نماینده مجلس، کریمی مدیر کل برنامه ریزی و توسعه روستایی سازمان، ایزدپناه مدیرکل روستایی استانداری مورد بهربرداری قرار گرفت.

علی قربانی معاون امور دهیاری‌ها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این مراسم گفت: هزینه کرد مناسب اعتبارات دهیاری‌ها، جلب مشارکت مردم و اجرای تخصصی پروژه‌ها، و توسعه اقتصادی روستا در کنار فعالیت‌های عمرانی از تأکیدات ما جهت آبادانی روستاها است.

وی گفت: در صورت ارائه طرح‌های اقتصادی مناسب توسط این دهیاری و سایر دهیاری‌های شهرستان و تأیید طرح‌ها توسط فرمانداری گرگان، اداره کل روستایی و شوراها استانداری و تایید کمیته ملی وام، آمادگی پرداخت تسهیلات به میزان پنج برابر تفریغ بودجه دهیاری وجود دارد.

کد خبر 6580707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها