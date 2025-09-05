افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی در روستای والش آباد گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه ۲۰ پروژه عمرانی روستای والش آباد بخش بهاران گرگان از محل اعتبارات دهیاری و مشارکت با سایر دستگاه‌های اجرایی با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با حضور علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، نصیبی فرماندار گرگان، سنگدوینی نماینده مجلس، کریمی مدیر کل برنامه ریزی و توسعه روستایی سازمان، ایزدپناه مدیرکل روستایی استانداری مورد بهربرداری قرار گرفت.

علی قربانی معاون امور دهیاری‌ها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این مراسم گفت: هزینه کرد مناسب اعتبارات دهیاری‌ها، جلب مشارکت مردم و اجرای تخصصی پروژه‌ها، و توسعه اقتصادی روستا در کنار فعالیت‌های عمرانی از تأکیدات ما جهت آبادانی روستاها است.

وی گفت: در صورت ارائه طرح‌های اقتصادی مناسب توسط این دهیاری و سایر دهیاری‌های شهرستان و تأیید طرح‌ها توسط فرمانداری گرگان، اداره کل روستایی و شوراها استانداری و تایید کمیته ملی وام، آمادگی پرداخت تسهیلات به میزان پنج برابر تفریغ بودجه دهیاری وجود دارد.