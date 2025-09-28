تصمیمات کلان برای توسعه گلستان؛ ۱۱ پروژه مهم استان در دستور کار دولت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به استان گلستان که در اردیبهشت‌ماه انجام شد، هفته گذشته یازده پروژه کلان و اولویت‌دار استان در نشستی در تهران با حضور وزرای نیرو و نفت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و تصمیم‌گیری شد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا، با اشاره به این نشست گفت: مدیران حاضر در جلسه از روند پیگیری‌ها رضایت کامل داشتند و خوشبختانه در خصوص بسیاری از طرح‌های کلیدی استان، تصمیماتی جدی اتخاذ شد که می‌تواند آینده روشنی برای گلستان رقم بزند.

وی با اشاره به محورهای اصلی این پروژه‌ها گفت: موضوعاتی مانند شیرین‌سازی آب دریا به‌منظور تأمین آب شرب مناطق شرقی استان، احیای خلیج گرگان و آغاز طرح‌هایی نظیر جزیره آشورا ده از جمله پروژه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و برخی نیز وارد فاز اجرایی شده‌اند.

سنگدوینی همچنین از تسریع در اجرای طرح پتروشیمی گلستان، توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون و اتصال ریلی گلستان به شاهرود و آب‌های آزاد در قالب کریدور شمال به جنوب به‌عنوان دیگر طرح‌های مهم نام برد که نقش مؤثری در رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی استان خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت پروژه‌های زیربنایی استان، گفت: توسعه راه‌های مواصلاتی نظیر کمربندی گرگان و جاده آزادشهر به شاهرود، همچنین سد نرم آب و نیروگاه علی‌آباد از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند زیرساخت‌های اساسی استان را متحول کند. نیروگاه علی‌آباد با ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق، نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی منطقه خواهد داشت.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا همچنین تأمین آب شرب برای بیش از ۸۰ روستای مرزی با شرایط بحرانی را یکی از اولویت‌های مهم عنوان کرد و افزود: طرح تأمین آب شرب از منابع دریایی با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در حال اجرا است و می‌تواند مشکل دیرینه این مناطق را به‌صورت اساسی برطرف کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ورزشی از جمله سوارکاری در گنبد، آق قلا و بندرترکمن پیگیری جدی واگذاری آن به مدیریت استانی خبر داد و گفت: با نگاه ملی و همکاری بین‌دستگاهی، گلستان می‌تواند در مسیر توسعه متوازن و پایدار قرار گیرد.

سنگدوینی ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست مجلس و همراهی دولت، ابراز امیدواری کرد و گفت: با تداوم این روند، اجرای این پروژه‌ها به‌سرعت دنبال شده و آثار مثبت آن در زندگی مردم استان ملموس شود.