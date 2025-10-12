به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی، شامگاه یکشنبه با حضور در سیمای استان به سفر اخیر رؤسای قوا به استان گلستان اشاره کرد و از پیگیری جدی مصوبات این سفر خبر داد و گفت: رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تصمیمات مهمی برای توسعه استان اتخاذ کردند که ما در حال دنبالکردن اجرای آنها هستیم.
وی افزود: در جریان سفر قالیباف به استان، پروژههای بزرگی چون نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد، پروژه پتروشیمی گلستان و مسئله شیرینسازی آب دریا مورد بررسی قرار گرفتند. این طرحها میتوانند تحولات قابلتوجهی در تأمین انرژی، اشتغال و آب شرب و کشاورزی استان ایجاد کنند.
سنگدوینی همچنین تأکید کرد: وزارت اقتصاد برای تأمین منابع مالی پروژه سد نرماب در شرق استان از محل مولدسازی داراییها اقدام کرده و مجوز شیرینسازی آب دریا نیز اخذ شده است که با سرمایهگذاران در حال مذاکره هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه منطقه آزاد اینچهبرون، گفت: منطقه آزاد میتواند موتور محرک اقتصاد استان شود. مجوز واردات خودرو از این منطقه نیز صادر شده که گامی مهم برای رونق تجارت و سرمایهگذاری در گلستان است.
نماینده گرگان و آققلا به مسائل زیرساختی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه راهها، پروژههای مختلفی از جمله احداث زیرگذرها و دوربرگردانها اجرا یا آغاز شدهاند که نقش مهمی در کاهش تصادفات و ایمنسازی مسیرهای پرتردد دارند.
سنگدوینی همچنین توسعه زیرساختهای ورزشی از جمله چمن مصنوعی در روستاها را در دستور کار دانست.
وی در پایان گفت: با همدلی نمایندگان، استاندار، نماینده ولیفقیه و دیگر مسئولان، بسیاری از مشکلات استان قابلحل است. مردم گلستان نگران نباشند، ما پیگیر وعدهها هستیم و صدای مردم خواهیم بود.
