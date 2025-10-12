  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

سنگدوینی: پتروشیمی گلستان و شیرین‌سازی آب دریای خزر در اولویت است

گرگان-نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: پتروشیمی گلستان، نیروگاه علی‌آباد و شیرین‌سازی آب دریا از مصوبات مهم سفر رؤسای قوا به استان است که با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی، شامگاه یکشنبه با حضور در سیمای استان به سفر اخیر رؤسای قوا به استان گلستان اشاره کرد و از پیگیری جدی مصوبات این سفر خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تصمیمات مهمی برای توسعه استان اتخاذ کردند که ما در حال دنبال‌کردن اجرای آن‌ها هستیم.

وی افزود: در جریان سفر قالیباف به استان، پروژه‌های بزرگی چون نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد، پروژه پتروشیمی گلستان و مسئله شیرین‌سازی آب دریا مورد بررسی قرار گرفتند. این طرح‌ها می‌توانند تحولات قابل‌توجهی در تأمین انرژی، اشتغال و آب شرب و کشاورزی استان ایجاد کنند.

سنگدوینی همچنین تأکید کرد: وزارت اقتصاد برای تأمین منابع مالی پروژه سد نرماب در شرق استان از محل مولدسازی دارایی‌ها اقدام کرده و مجوز شیرین‌سازی آب دریا نیز اخذ شده است که با سرمایه‌گذاران در حال مذاکره هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون، گفت: منطقه آزاد می‌تواند موتور محرک اقتصاد استان شود. مجوز واردات خودرو از این منطقه نیز صادر شده که گامی مهم برای رونق تجارت و سرمایه‌گذاری در گلستان است.

نماینده گرگان و آق‌قلا به مسائل زیرساختی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه راه‌ها، پروژه‌های مختلفی از جمله احداث زیرگذرها و دوربرگردان‌ها اجرا یا آغاز شده‌اند که نقش مهمی در کاهش تصادفات و ایمن‌سازی مسیرهای پرتردد دارند.

سنگدوینی همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی از جمله چمن مصنوعی در روستاها را در دستور کار دانست.

وی در پایان گفت: با همدلی نمایندگان، استاندار، نماینده ولی‌فقیه و دیگر مسئولان، بسیاری از مشکلات استان قابل‌حل است. مردم گلستان نگران نباشند، ما پیگیر وعده‌ها هستیم و صدای مردم خواهیم بود.

