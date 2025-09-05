به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در مراسم افتتاحیه شادواره شهروندی افزود: برگزاری شادواره شهروندی نمونه‌ای موفق از مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در راستای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم است.

وی اظهار داشت: غرفه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی این جشنواره به خوبی توانسته‌اند فضایی مفرح و خانوادگی برای شهروندان ایجاد کنند. حمایت از چنین فعالیت‌هایی در راستای افزایش نشاط اجتماعی، بخشی از سیاست‌های مدیریت استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز در این آیین ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری و شورای شهر زنجان در راستای برگزاری چنین برنامه هایی گفت: باید در راستای افزایش شادی و نشاط مردم استان زنجان تلاش کرد و برگزاری چنین برنامه هایی را افزایش داد.

مسعود بیات منش با اشاره به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ هکتاری استان زنجان اضافه کرد: زنجانی ها به نظافت، زیبایی و رشد استان توجه ویژه ای داشته و پیگیر توسعه استان هستند.

وی با اشاره به اجرای برنامه های متنوع توسط شهرداری زنجان به منظور افزایش شادی مردم گفت: همچنین در بحث عمرانی و توسعه ای برنامه های خوبی در دست اجرا داریم که تا پایان دولت چهاردهم به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان، نیز در این رویداد، بر لزوم توسعه برنامه‌های فرهنگی مفرح با محوریت خانواده در سطح شهر تأکید کرد.

گیتی کریمخانلویی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری «شادواره شهروندی» که آن را برنامه ای مفرح و شاد با اسم بسیار خوب توصیف کرد، افزود: در دنیای ماشینی امروز که زندگی پر از استرس و اضطراب است، جای چنین برنامه‌هایی که خانواده‌ها را در کنار هم جمع می‌کند، بسیار خالی است.

وی با قدردانی از شهردار زنجان، شورای شهر و تمامی دست‌اندرکاران این برنامه، به ویژه از جانب بانوان گفت: برگزاری این برنامه ۱۰ روزه نشان از زحمات زیاد مجریان آن دارد، امیدوارم این گونه برنامه‌ها به صورت ماهیانه یا فصلی در تمام نقاط و پارک‌های شهر توسعه پیدا کند.