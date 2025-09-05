به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی عصر جمعه در جمع جهادگران نخبه استان در فردوس اظهار داشت: حرکتهای مردمی و جهادی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون عامل اصلی بقای نظام بوده و نباید آن را به یک روز یا مناسبت خاص محدود کرد.
وی با اشاره به واقعه تاریخی تحصن روحانیون مبارز در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به ممانعت رژیم پهلوی از ورود امام خمینی (ره) افزود: همان زمان مردم تهران و شهرستانها به یاری روحانیت شتافتند و این پشتوانه مردمی بهعنوان یک فناوری تازه در خدمت انقلاب اسلامی قرار گرفت.
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد حضور پرشور زنان و مردان از سراسر کشور برای پشتیبانی از جبههها بودیم و این حرکت جهادی همان فناوری حضور مردمی بود که رهبر معظم انقلاب در سفر تاریخی خود به فردوس در سال ۴۷ به ما آموختند.
وی ادامه داد: این ظرفیت در بحرانهای مختلف از جمله سیل خوزستان بار دیگر جلوهگر شد؛ جایی که شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در کنار مردم به یاری آسیبدیدگان شتافتند.
جبلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به محل استقرار خبرنگاران صدا و سیما تصریح کرد: به محض وقوع این حادثه، جامعه رسانهای کشور اعم از رسانه ملی و سایر رسانهها با همبستگی مثالزدنی از خبرنگاران دفاع کردند و پویش «ما هم خبرنگار صدا و سیما هستیم» به راه افتاد.
وی افزود: بسیاری از دستگاههای دولتی، نهادهای مردمی و حتی مساجد اعلام کردند که آمادگی دارند امکانات خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهند و این جلوهای زیبا از همبستگی ملی و اعتماد عمومی به رسانه ملی بود.
رئیس سازمان صدا و سیما تأکید کرد: رسانه ملی توجه ویژهای به بازنمایی این حضور مردمی دارد و معتقد است جهاد رسانهای تنها با اتکا به همین حرکتهای مردمی میتواند به نتیجه برسد.
