به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه پولتیکو، «آنتونیو کاستا» پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، در یک نشست خبری در شهر اوژگورود در غرب اوکراین، گفت: ما در حال همکاری با ایالات متحده و سایر شرکای همفکر خود هستیم تا فشار بر روسیه را از طریق تحریمهای مستقیم و ثانویه بیشتر کنیم.
وی افزود: یک تیم اروپایی برای همکاری با دوستان آمریکایی ما به واشنگتن سفر خواهد کرد.
کاستا جزئیاتی درباره اعضای این هیئت فاش نکرد، اما یک سخنگوی کمیسیون اروپا به پولیتیکو گفت که این هیئت به رهبری «دیوید اوسیلیوان»، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریمها، خواهد بود.
«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا نیز پیشتر اعلام کرده بود که نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، با هدف «کشاندن پوتین به میز مذاکره» طراحی شده است و در اوایل سپتامبر (شهریورماه) رونمایی خواهد شد.
پولتیکو نوشت: اوکراین و متحدانش مدتهاست که از ایالات متحده خواستهاند تا با اعمال تحریمهای سنگینتر بر مسکو، منابع مالی جنگی «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه را کاهش دهد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، ماه گذشته ضربالاجل دوهفتهای برای کرملین تعیین کرد تا به حمله به اوکراین پایان دهد و مدعی شد در غیر این صورت با «تحریمهای گسترده یا تعرفههای سنگین یا هر دو» مواجه خواهد شد، اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی پیش از این هند را به دلیل خرید نفت روسیه با تعرفههای سنگین ۵۰ درصدی جریمه کرد، اما کاخ سفید هنوز با طرح سناتور «لیندزی گراهام» مبنی بر اعمال تعرفههای ثانویه ۵۰۰ درصدی بر شرکای تجاری مسکو موافقت نکرده است.
