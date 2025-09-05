کرملین: دیدار مجدد پوتین و ترامپ در آینده نزدیک محتمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به احتمال دیدار مجدد و قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا، گفت که رویکرد ترامپ در قبال جنگ اوکراین، به مراتب از اروپایی‌ها سازنده‌تر است.

پسکوف موضع ترامپ با کشورهای اروپایی درباره جنگ اوکراین را مقایسه کرد و گفت که اروپایی‌ها برای ممانعت از حل و فصل صلح‌آمیز جنگ هر کاری در توان دارند، انجام می‌دهند.

وی افزود: در سوی مقابل، رویکرد ترامپ سازنده‌تر است. او می‌گوید که «وقتی می‌توان تجارت کرد، چرا جنگ؟»، و براساس این رویکرد مبتنی بر منافع آمریکا، برای متوقف کردن جنگ‌ها هر کاری بتواند انجام می‌دهد.

دیپلمات روس تاکید کرد: روسیه ترجیح می‌دهد که جنگ اوکراین نه از طریق نظامی بلکه از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. و اگر ترامپ بتواند در فراهم آوردن این ابزار سیاسی و دیپلماتیک به ما کمک کند، در نتیجه منافع ما تلاقی پیدا می‌کند و در نتیجه می‌توان و بایستی از این موضوع استقبال کرد.

اظهارات ترامپ در ماه‌های اخیر بین اطمینان از تمایل پوتین برای پایان جنگ و انتقاد تند از رئیس جمهور روسیه بر سر بمباران شهرهای اوکراین، نوسان داشته است.

مسکو همواره از تلاش‌های ترامپ در راستای برقراری صلح بین مسکو و کی‌یف قدردانی و در سوی دیگر، دولت‌های اروپایی را به تلاش برای از مختل کردن روند صلح متهم کرده است.

ترامپ و پوتین سه هفته پیش در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند و پسکوف می‌گوید «هیچ شکی نیست که در صورت لزوم، تدارک فوری دیدار مجدد طرفین ممکن و تماس‌های کاری بین طرفین همواره در حال انجام است.»

رئیس جمهور آمریکا که اواسط هفته گذشته بار دیگر لب به انتقاد از پوتین گشود و گفت که از وی «ناامید شده‌ام»؛ دیروز گفت که در آینده نزدیک با پوتین گفتگو خواهد کرد!