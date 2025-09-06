هندوستان تایمز: تنش میان آمریکا و هند شدت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه هندوستان تایمز گزارش داد که نارندا مودی نخست وزیر هند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به دلیل افزایش تنش ها در روابط با آمریکا شرکت نخواهد کرد.

در این گزارش آمده است، تصمیم مذکور بعد از اعمال تعرفه های گمرکی علیه هند به دلیل خرید نفت روسیه توسط آمریکا اتخاذ شده است.

در حال حاضر تصمیم بر آن شده که وزیر خارجه هند نماینده این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل باشد. وزارت خارجه هند هنوز این گزاره را تأیید یا رد نکرده است.

پیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که مخالفت نارندا مودی نخست وزیر هند با به رسمیت شناختن به اصطلاح نقش آفرینی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پایان دادن به درگیری‌های نظامی با پاکستان خشم واشنگتن را برانگیخته است.