۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۳

«زلنسکی»: نمی‌توانم به روسیه بروم؛ «پوتین» به اوکراین بیاید

ولودیمیر زلنسکی به دعوت همتای روسی خود برای سفر به این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ای بی سی نیوز به نقل از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گزارش داد: من نمی‌توانم به روسیه سفر کنم در حالی که کشورم تحت حملات موشکی روزانه قرار دارد.

وی اضافه کرد: پوتین می‌تواند به اوکراین بیاید.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز گذشته با اشاره به تمایل اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا، گفت که این حق و انتخاب مشروع این کشور است.

پوتین اعلام کرد که مسکو برای میزبانی از مذاکرات صلح با اوکراین «آمادگی» دارد و روسیه امنیت کامل هیئت‌های اوکراینی در مسکو را تضمین می‌کند. به گفته وی، مسکو بهترین مکان برای دیدار روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است.

