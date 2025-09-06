به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ای بی سی نیوز به نقل از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گزارش داد: من نمیتوانم به روسیه سفر کنم در حالی که کشورم تحت حملات موشکی روزانه قرار دارد.
وی اضافه کرد: پوتین میتواند به اوکراین بیاید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز گذشته با اشاره به تمایل اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا، گفت که این حق و انتخاب مشروع این کشور است.
پوتین اعلام کرد که مسکو برای میزبانی از مذاکرات صلح با اوکراین «آمادگی» دارد و روسیه امنیت کامل هیئتهای اوکراینی در مسکو را تضمین میکند. به گفته وی، مسکو بهترین مکان برای دیدار روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است.
