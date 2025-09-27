به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران هدف از اجرای طرح پارک حاشیهای را کاهش مشکلات ترافیکی و ساماندهی پارک خودروها در معابر اصلی شهر کرمان عنوان کرد و گفت: همکاری و همراهی شهروندان کرمانی در موفقیت این طرح، مهمترین نقش را دارد.
وی، با بیان اینکه این طرح مزایای متعددی بههمراه خواهد داشت، افزود: ازجمله مزایای طرح پارک حاشیهای میتوان به کاهش ۴۰ درصدی ترافیک شهری، استفاده بیشتر از وسایل حملونقل عمومی، حذف پارکهای دوبل و افزایش نظم و انظباط در حوزه عبور و مرور شهری اشاره کرد.
شهردار کرمان، کاهش میزان استفاده از خودروی شخصی، رونق کسبوکارهای محلی و یاریرساندن به پالایش هوا و کاهش آلودگی را از دیگر مزایای طرح یادشده برشمرد و افزود: از مهمترین دستاوردهای این طرح، توزیع عادلانه پارک حاشیهای در بین عموم شهروندان، است.
تویسرکانی، گفت: فاز نخست این طرح، در خیابانهای استقلال، شهید تجلی، حافظ، شهید بهشتی، غزه، میرزارضا کرمانی و شهید نامجو، و بلوارهای بهمنیار، جهاد و فردوسی اجرا خواهد شد.
