۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹

شهردارکرمان: طرح پارک حاشیه‌ای در شهر کرمان اجرا می شود

کرمان- شهردار کرمان، از آغاز اجرای طرح پارک حاشیه‌ای در سطح این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران هدف از اجرای طرح پارک حاشیه‌ای را کاهش مشکلات ترافیکی و ساماندهی پارک خودروها در معابر اصلی شهر کرمان عنوان کرد و گفت: همکاری و همراهی شهروندان کرمانی در موفقیت این طرح، مهم‌ترین نقش را دارد.

وی، با بیان اینکه این طرح مزایای متعددی به‌همراه خواهد داشت، افزود: ازجمله مزایای طرح پارک حاشیه‌ای می‌توان به کاهش ۴۰ درصدی ترافیک شهری، استفاده بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی، حذف پارک‌های دوبل و افزایش نظم و انظباط در حوزه عبور و مرور شهری اشاره کرد.

شهردار کرمان، کاهش میزان استفاده از خودروی شخصی، رونق کسب‌وکارهای محلی و یاری‌رساندن به پالایش هوا و کاهش آلودگی را از دیگر مزایای طرح یادشده برشمرد و افزود: از مهمترین دستاوردهای این طرح، توزیع عادلانه پارک حاشیه‌ای در بین عموم شهروندان، است.

تویسرکانی، گفت: فاز نخست این طرح، در خیابان‌های استقلال، شهید تجلی، حافظ، شهید بهشتی، غزه، میرزارضا کرمانی و شهید نامجو، و بلوارهای بهمنیار، جهاد و فردوسی اجرا خواهد شد.

