به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس این آمار، ۷۹ درصد درخواست‌ها در استان به صدور مجوز انجامیده که ۱۱ هزار و ۸۵۹ مورد آن مربوط به سال جاری است.

وی افزود: از مجموع مجوزهای صادر شده، ۷۴.۵ درصد معادل ۸۱ هزار و ۴۹۸ مجوز در مهلت قانونی به متقاضیان تحویل شده و در حال حاضر نیز ۲ هزار و ۶۹۷ درخواست در دست بررسی است.

صدور مجوزها در حوزه‌های انتخابیه استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به تفکیک آمار در حوزه‌های انتخابیه استان گفت: در حوزه بیرجند، درمیان و خوسف از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه در مجموع پنج هزار و ۱۸۷ درخواست ثبت شد که سه هزار و ۲۳۹ مورد منجر به صدور مجوز گردیده که از این تعداد ۹۳ درصد در مدت قانونی صادر شده است.

ذاکریان بیان کرد: در این حوزه انتخابیه، شهرستان بیرجند با ۲ هزار و ۳۷۰ مجوز معادل ۷۳ درصد، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن خوسف با ۱۵ درصد و درمیان با ۱۲ درصد قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه نیز در سال جاری ۴ هزار و ۲۸۸ درخواست ثبت شد که سه هزار و ۴۳۴ مورد منجر به صدور مجوز گردید و ۹۸ درصد آنها در زمان قانونی صادر شده است.

به گفته وی در این حوزه، شهرستان قائنات با ۲ هزار و ۵۷۹ مجوز معادل ۷۵ درصد و زیرکوه با ۸۵۵ مجوز معادل ۲۵ درصد، سهم صدور مجوزها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در حوزه نهبندان و سربیشه یک هزار و ۳۸۳ درخواست ثبت گردید که ۹۳۳ مورد به صدور مجوز منجر شد و ۹۸ درصد در مهلت قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع مجوزهای صادره ۶۰۳ مجوز از سوی متقاضایان شهرستان نهبندان معادل ۶۵ درصد و ۳۳۰ مجوز معادل ۳۵ درصد مربوط به سربیشه است.

ذاکریان افزود: در حوزه انتخابیه طبس، فردوس، سرایان و بشرویه نیز پنج هزار و ۴۹۱ درخواست ثبت شد که چهار هزار و ۲۵۳ مورد منجر به صدور مجوز گردید و ۹۸ درصد آن در مهلت قانونی صادر شد.

وی بیان داشت: در این حوزه شهرستان طبس با یک هزار و ۳۴۱ مجوز در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن سرایان با ۲۷ درصد، بشرویه با ۱۸ درصد و فردوس با ۱۶ درصد در جایگاه‌های بعدی هستند.

پرتقاضاترین مجوزها در استان

ذاکریان همچنین به پنج مجوز پرتقاضا در استان اشاره کرد و گفت: پروانه کسب کشاورزی، پروانه‌های بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی، پروانه احداث نیروگاه های خورشیدی، کارت رانندگی شهری هوشمند و همچنین مجوز تولید انفرادی صنایع دستی بیشترین سهم درخواست‌ها را داشته‌اند.