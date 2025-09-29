  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

واکسیناسیون رایگان ۹ هزار سگ و گربه در خراسان جنوبی علیه هاری

واکسیناسیون رایگان ۹ هزار سگ و گربه در خراسان جنوبی علیه هاری

بیرجند- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی از واکسیناسیون رایگان ۹ هزار قلاده سگ و گربه در نیمه نخست امسال علیه بیماری کشنده هاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عندلیبی ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها این میزان واکسیناسیون، فراتر از هدف‌گذاری اولیه این اداره کل بوده که نشان از استقبال خوب هم‌استانی‌ها دارد.

وی با اشاره به فرارسیدن «پانزدهم مهرماه، روز ملی دامپزشکی»، افزود: هم‌استانی‌ها تا این تاریخ می‌توانند با مراجعه به شبکه دامپزشکی شهرستان‌ها و پست‌های ثابت، حیوانات خانگی خود را به صورت رایگان در برابر این بیماری واکسینه کنند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی به ویژگی‌های هشداردهنده بیماری هاری پرداخت و تأکید کرد: هاری یک بیماری ویروسی و ۱۰۰ درصد کشنده برای پستانداران، از جمله انسان است که متأسفانه پس از بروز علائم، هیچ درمانی ندارد.

وی مسیر اصلی انتقال بیماری را گازگرفتگی توسط حیوان آلوده عنوان کرد و هشدار داد: از آنجا که ویروس در بزاق حیوان مبتلا وجود دارد، حتی تماس ترشحات آلوده با زخم‌های پوستی، مخاط بینی، دهان و چشم نیز می‌تواند منجر به انتقال بیماری شود.

عندلیبی بیان کرد: از آنجایی که گربه‌ها معمولاً پنجه‌های خود را با زبانشان تمیز می‌کنند، ناخن یک گربه بیمار می‌تواند حاوی ویروس هاری باشد و بیماری از طریق خراش منتقل شود

کد خبر 6605939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها