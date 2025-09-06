به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای برای انتقال فرهنگ مقاومت و یادمان‌های دفاع مقدس، از هنرمندان، دانشجویان، دانش‌آموزان و تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد تا با تولید آثار فاخر در این عرصه، سهم خود را در اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کنند.

چهارمین دوره جشنواره «ره‌آورد سرزمین نور» در سه محور اصلی «دفاع مقدس»، «راهیان نور» و «جبهه مقاومت» برگزار می‌شود و هنرمندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوعی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بخش‌های پیش‌بینی شده برای این جشنواره شامل فیلم، فیلمنامه، مستند، نماهنگ، عکس، فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای، دل‌نوشته، نقاشی و پادکست است که می‌تواند زمینه‌ای برای بروز خلاقیت‌های هنری و فرهنگی نسل جوان در موضوع مقاومت و ایثار باشد.

برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی معتقدند جشنواره یادشده فرصتی ارزشمند برای تولید و عرضه آثار هنری در حوزه ایثار و شهادت است و می‌تواند نقشی مؤثر در انتقال روحیه فداکاری به نسل‌های آینده و زنده نگه داشتن یاد شهدا و رزمندگان ایفا کند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۴ از طریق پیام‌رسان ایتا و به شناسه @Ramezanii_mr به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.