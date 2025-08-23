  1. استانها
اعزام ۹۵۰۰ دانش‌آموز کردستانی به یادمان‌های دفاع مقدس غرب کشور

سنندج- سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان از اعزام ۹۵۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر متوسطه دوم استان به یادمان‌های دفاع مقدس بانه، مریوان و سنندج در شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله مرادی صبح شنبه در نشست هماهنگی اعزام دانش‌آموزان به این اردوها اظهار کرد: ۹۵۰۰ دانش‌آموز متوسطه دوم استان در قالب اردوهای راهیان نور، شهریورماه امسال به یادمان‌های جبهه‌های غرب اعزام می‌شوند.

وی افزود: دانش‌آموزان اعزامی از تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان در این برنامه حضور خواهند داشت و مقصد آنان یادمان‌های دوران دفاع مقدس در شهرستان‌های بانه، مریوان و سنندج است.

وی با بیان اینکه راهیان نور بستری ارزشمند برای معرفی تاریخ پرافتخار هشت سال دفاع مقدس به نسل جدید است، بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و مقاومت به دانش‌آموزان رسالتی ملی و دینی است که باید مورد توجه ویژه متولیان امر قرار گیرد.

مرادی ادامه داد: اردوهای راهیان نور صرفاً یک برنامه تفریحی یا گردشگری نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی اثرگذار است که با هدف ترویج ارزش‌های والای دفاع مقدس و ایجاد پیوند عمیق میان نسل امروز با رشادت‌های رزمندگان اسلام برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به جایگاه فرهنگی این اردوها گفت: راهیان نور یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های فرهنگی کشور است که در طول سال‌های اخیر توانسته نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در میان نوجوانان و جوانان ایفا کند.

وی تصریح کرد: برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت استثنایی، نیاز است که مدیران و مسئولان استانی با همکاری خانواده‌ها شرایط حضور گسترده و ثمربخش دانش‌آموزان در این اردوها را فراهم آورند.

مرادی تاکید کرد: استمرار این حرکت فرهنگی می‌تواند به تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان کمک کرده و آنان را در برابر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مصون سازد.

به گفته وی، اعزام دانش‌آموزان به یادمان‌های دفاع مقدس در غرب کشور، اقدامی ارزشمند برای پیوند دوباره نسل جدید با فرهنگ مقاومت و ایثار است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها دنبال شود.

