به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، کاروانی متشکل از ۱۵۰ دانش‌آموز بیجاری به مقصد یادمان‌های جبهه شمال‌غرب کشور در شهرستان سنندج اعزام شد.

سرهنگ پاسدار حسین رجب‌پور، فرمانده ناحیه سپاه بیجار بعدازظهر دوشنبه در آئین بدرقه این کاروان اظهار داشت: اردوی راهیان نور و پیشرفت فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و همچنین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه جبهه‌ها به واسطه معارف دینی و معنوی به محیطی آموزشی و تربیتی تبدیل شده‌اند، افزود: معنویت حاکم بر مناطق عملیاتی که محل شهادت انسان‌های مخلص و مؤمن بوده، اثر عمیقی بر روحیات دانش‌آموزان می‌گذارد به‌گونه‌ای که تغییر رفتار و حالات آنان پس از بازگشت کاملاً مشهود است.

فرمانده ناحیه سپاه بیجار تصریح کرد: یکی از اهداف مهم اردوی راهیان نور و پیشرفت، تقویت روحیه خودباوری و امید در میان دانش‌آموزان است تا باور کنند هر یک از آنان می‌توانند به عنوان کارآفرینان موفق در مسیر رشد و توسعه کشور نقش‌آفرین باشند.

رجب‌پور در پایان گفت: ظرفیت‌های بالای جوانان بیجاری فرصتی ارزشمند برای آینده کشور است و با شناسایی و هدایت این استعدادها می‌توان گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت برداشت.