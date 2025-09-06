به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده صدرشیرازی، مدیرکل تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری آزمون جامع، مقطع سطح چهار حوزه علمیه خواهران در ۵ رشته فقه خانواده، تفسیر تطبیقی، حکمت متعالیه، کلام اسلامی و علوم و معارف قرآنی، خبر داد و اظهار کرد: این آزمون در سراسر کشور و در استان‌های مجری سطح چهار برگزار شد.

وی افزود: سوالات آزمون به صورت متمرکز از طرف ستاد طراحی و در نهایت تصحیح نیز، توسط مرکز مدیریت انجام خواهد شد و نتایج به مدیریت‌های استانی ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است که روند برگزاری این آزمون توسط اداره برنامه‌ریزی و ارزیابی حوزه‌های علمیه خواهران مورد بازدید قرار گرفت.