به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیرعامل بانک صادرات ایران به مناسبت فرارسیدن ۱۵ شهریور و آغاز ۷۴ مین سال فعالیت این بانک در پیامی با تبریک این روز به مدیران، کارکنان و پیشکسوتان این بانک مردمی، اظهار کرد: امروز بانک صادرات ایران در یکی از درخشانترین دورههای تاریخی خود قرار دارد.
در متن پیام محسن سیفی آمده است:
بانک صادرات ایران امروز پس از ۷۳ سال خدمت پرافتخار به مردم و کشور، درختی تنومند در عرصه بانکداری و تامین مالی زیرساختها و بنگاههای اقتصادی خرد و کلان کشور به شمار میآید.
موفقیتهای به دست آمده در دو سال اخیر از جمله افزایش سرمایه های صورت گرفته به عنوان اقدام محوری در اصلاح ساختارهای مالی، توام با رشد مناسب سودآوری به ویژه سود عملیاتی و کسب سهم مناسب از بازار، نشانههایی از بالندگی روزافزون این بانک پر افتخار است که در فراخنای پر فراز و نشیب اقتصاد کشور، همچنان استوار و سربلند ایستاده است و نام بنیانگذارانش هر آینه بر تارک پر افتخار خدماتش میدرخشد.
بانک صادرات ایران در کنار مردم به تناوری رسید و این بزرگی تنها در سایه اعتماد مردم به خادمان و خدمتگزاران پرتلاش این بانک حاصل شده و امروز برای برداشتن گامهای بلندتر و پر شتابتر در عرصه داخلی و بینالمللی آمادهتر از همیشه است.
یاد شهدای گرانقدر و ایثارگر بانک صادرات ایران و دستاوردهای پر افتخار بیش از ۶۰ هزار پیشکسوت و شاغل بانک، برگ برنده و پشتوانه محکمی برای خدمت به مردم است و امروز در آستانه ورود به ۷۴ مین سال فعالیت این بانک معظم، قدمت و خدمت را با شعار «عمری با شما» گره میزنیم تا پیوندهای ناگسستنیمان را با مردم، محکمتر کنیم و برای سربلندی ایران عزیز، چشم به افقهای پر فروغتر داریم و برای نقشآفرینی بیشتر در اقتصاد کشور از هر زمان آمادهتریم.
محسن سیفی
مدیرعامل بانک صادرات ایران
