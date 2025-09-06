به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی با گذشت ۷۰۰ روز از آغاز نسل کشی، همچنان همه چیز را در نوار غزه هدف قرار می دهد و در طول این مدت خسارت های انسانی و مادی فراوانی را در نوار غزه برجای گذاشته است. دفتر رسانه‌ای دولتی تخمین می‌زند که اشغالگران ۱۲۵ هزار تن مواد منفجره پرتاب کرده‌اند که باعث تخریب بیش از ۸۸ درصد نوار غزه شده است.

الف: خسارات انسانی جنگ غزه

جنایات کشتار با بمباران هوایی و توپخانه‌ای و تیراندازی تاکنون منجر به شهادت ۶۴ هزار و ۲۳۲ نفر در غزه شده است.

طبقه‌بندی شهدای غزه به شرح زیر است:

۱۹ هزار و ۴۲۴ شهید کودک، که ۴۰۰ نوزاد از آنها در طول جنگ متولد و شهید شده‌اند.

۱۰ هزار و ۱۳۸ شهید زن که بیش از ۸ هزار و ۱۵۰ نفر از آنها مادر بوده‌اند.

۴ هزار و ۶۹۵ شهید سالمند.

۲۹ هزار و ۹۷۵ شهید مرد و جوان.

آمار شهدا بر اساس گروه‌های شغلی خاص به شرح زیر است:

۱۵۹۰ شهید از کادر پزشکی.

۱۲۲ شهید از دفاع مدنی.

۲۴۹ شهید از روزنامه‌نگاران.

۱۷۱ شهید از کارمندان شهرداری‌ها، از جمله ۴ شهردار.

۷۷۸ شهید از جنبش ورزشی و پیشاهنگی.

در این حملات بیش از ۳۸ هزار خانواده در معرض کشتارهای اسرائیل قرار گرفته‌اند و بیش از ۲ هزار و ۶۱۳ خانواده به کلی نابود شده اند. بیش از ۵ هزار و ۹۴۳ خانواده نابود شده و تنها یک نفر از آنها زنده مانده است.

شهدای مربوط به گرسنگی نیز فاجعه بار است: ۲ هزار و ۳۵۶ شهید و بیش از ۱۷ هزار و ۲۴۴ شهروند زخمی در صفوف دریافت کمک های غذایی هدف قرار گرفته اند. تاکنون بیش از ۳۷۰ شهید، از جمله ۱۳۱ کودک، در نتیجه قحطی و سوءتغذیه به شهادت رسیده اند.

ب: خسارت های مادی جنایات صهیونیست ها

دکتر اسماعیل الثوابته مدیر کل دفتر رسانه‌ای غزه هزینه کلی خسارات اولیه مستقیم حملات صهیونیست‌ها را بالغ بر ۶۸ میلیارد دلار بر آورد کرده است. جزئیات این خسارات را در هر بخش به شرح زیر است:

بخش بهداشت

اشغالگران تأسیسات و تجهیزات بهداشتی ۳۸ بیمارستان، ۹۶ مرکز مراقبت‌های بهداشتی، ۱۴۷ آمبولانس و ۵۵ وسیله نقلیه دفاع مدنی را مورد حمله قرار دادند. خسارات بخش بهداشت حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

بخش آموزش

این بخش سهم بزرگی از تخریب را به خود اختصاص داده است، ۱۵۶ مدرسه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی به طور کامل و ۳۸۲ مدرسه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی به طور جزئی آسیب دیده اند. خسارات بخش آموزش و مؤسسات آکادمیک حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

بخش مسکن

خسارات بخش مسکن حدود ۲۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که ناشی از تخریب کامل بیش از ۲۱۰ هزار واحد مسکونی است.

بخش مذهبی

خسارات اولیه این بخش حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که شامل تخریب نهادها و مراکز مذهبی مختلف توسط اشغالگران می‌شود. ۶۱۱ مسجد به طور کامل و ۲۱۴ مسجد به طور جزئی تخریب شدند. ۳ کلیسا بیش از یک بار هدف قرار گرفتند و آسیب‌های جدی دیدند. ۴۰ قبرستان از ۶۰ قبرستان غزه تخریب شدند.

بخش صنعتی

بخش صنعت با هدف قرار دادن کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی مختلف تخریب شد و این امر منجر به توقف کامل تولید در انواع کارخانه‌ها شد، که به نوبه خود رنج شهروندان را به دلیل کمبود شدید انواع کالاها در بازارها عمیق‌تر کرد. خسارات اولیه حدود ۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

بخش تجاری

بخش تجارت، شامل مؤسسات تجاری، بانک‌ها و صرافی‌ها، سهم بزرگی از تخریب را متحمل شد. این بخش شامل بازارها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، انبارهای تجاری و سایر تأسیسات است و خسارات اولیه آن حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

بخش کشاورزی

اشغالگران ۹۲ درصد از مجموع ۱۷۸ هزار دونم اراضی کشاورزی (هر دونم برابر با هزار متر مربع) و ۱۲۱۸ چاه کشاورزی را به طور کامل و شدید تخریب کردند. همچنین، تجاوز به تولیدات دامی و گیاهی و ثروت ماهیگیری نیز آسیب رساند، به طوری که ۶۶۵ مزرعه پرورش گاو، گوسفند و طیور تخریب شد که این امر قحطی و سوءتغذیه را تشدید کرد. تعطیلی این بخش بر حرکت اقتصادی تأثیر گذاشت، به طوری که خسارات آن حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار برآورد شده است.

بخش تفریحی و هتلداری

این بخش شامل پارک‌ها، هتل‌ها، شهرهای تفریحی و شهربازی‌ها و تمامی تجهیزات، وسایل و متعلقات آنهاست. خسارات آن حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

بخش رسانه

اشغالگران مؤسسات و مراکز رسانه‌ای و مطبوعاتی محلی، عربی و بین‌المللی را که شامل شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیوها، خبرگزاری‌ها و مراکز رسانه‌ای مختلف بودند، تخریب کردند. خسارات مادی حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

بخش دولتی

اشغالگران ۲۳۶ مقر دولتی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی را تخریب کردند. خسارات مادی این بخش حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

بخش خانگی

خسارات اولیه مستقیم این بخش شامل تخریب تمامی محتویات واحدهای مسکونی و تمامی خانه‌ها، برج‌ها و آپارتمان‌ها، با تمامی محتویات داخلی آنها از لباس، اثاثیه، لوازم برقی، آشپزخانه‌ها و تجهیزات و ابزار آنها، و لوازم خانگی مختلف است. خسارات این بخش حدود ۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

بخش ارتباطات و اینترنت

این بخش به دلیل هدف قرار گرفتن برج‌های مخابراتی، شرکت‌های ارتباطات و اینترنت و شبکه‌های مختلف آنها، و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و مقرهای آنها، آسیب‌های زیادی دید. خسارات مادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

بخش حمل و نقل

این بخش شامل خودروها، کامیون‌ها و وسایل نقلیه مختلف، بازارها و نمایشگاه‌های خودرو، کشتی‌ها و قایق‌ها، جاده‌ها، خیابان‌ها و تقاطع‌ها است که آسیب‌های زیادی دیدند و به طور کلی از کار افتادند. خسارات مادی اولیه ناشی از تخریب این بخش حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار برآورد شده است.

بخش برق

این بخش شامل شبکه‌های مختلف برق، سیم‌ها و ستون‌های آهنی و چوبی، ابزار و امکانات تنها نیروگاه تولید برق، و شرکت توزیع برق، و تمامی موارد مرتبط با بخش برق است که اشغالگران همزمان با آغاز جنگ، آنها را به طور کامل قطع کردند. خسارات ناشی از تخریب و هدف قرار دادن این بخش حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

بخش خدمات و شهرداری‌ها

صهیونیست ها در طول جنگ ۴ شهردار را ترور کردند و ساختمان‌های شهرداری، شبکه‌های آب و فاضلاب، ۷۲۲ چاه آب مرکزی، محل‌های دفن زباله و امکانات مادی مختلف متعلق به شهرداری‌ها را تخریب کردند که خسارات اولیه آن حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.