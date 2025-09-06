به گزارش خبرنگار مهر، علی ترک صبح شنبه در دیدار با نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اداره با ۲۷ مرکز سرپایی تخصصی و عمومی، سه بیمارستان دکتر شریعتی، دکتر غرضی و فاطمه‌الزهرای نجف‌آباد با ۱۲۰ تخت فعال، و بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مرکز طرف قرارداد در سراسر استان به جامعه بیمه‌شدگان خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان بالاترین درصد بیمه‌شدگی کشور را با حدود ۷۵ درصد جمعیت تحت پوشش دارد، افزود: این میزان نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌های درمانی است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: پروژه‌هایی همچون بازسازی اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی، ارتقای هتلینگ بخش‌های بیمارستان‌های شریعتی، غرضی و فاطمه‌الزهرای نجف‌آباد، و بازسازی درمانگاه‌های فریدون‌شهر و مسجدسلیمان در حال انجام است، اما هنوز پاسخگوی نیاز جمعیت بیمه‌شده نیست.

ترک از برگزاری جلسه‌ای در دفتر نماینده خمینی‌شهر برای رفع کمبودهای درمانی این شهرستان خبر داد و گفت: تنها پلی‌کلینیک تخصصی خمینی‌شهر روزانه به ۲۲۰۰ مراجعه‌کننده خدمت می‌دهد و مجهز به واحد فیزیوتراپی، رادیولوژی، دندانپزشکی و سایر بخش‌های تخصصی است.

وی تصریح کرد: همچنین اخیراً دستگاه «ام‌جی» به آن اضافه شده و برنامه جذب پزشکان متخصص در دست اجراست تا خدمات تخصصی بیشتری به بیمه‌شدگان و شهروندان ارائه شود.

خمینی شهر ۲۸۸ هزار بیمه شده دارد

همچنین اصغر هدایت، فرماندار خمینی شهر در این دیدار از توافقات جلسه مشترک با مسئولان تأمین اجتماعی برای حل مشکلات زیرساختی و توسعه مراکز درمانی این شهرستان با جمعیت ۲۸۸ هزار بیمه‌شده خبر داد و اظهار کرد: جمعیت بالای بیمه‌شدگان این منطقه ایجاب می‌کند خدمات درمانی با کیفیت بهتر و زیرساخت‌های کامل‌تری ارائه شود.

فرماندار خمینی شهر با ابراز رضایت از نگاه حمایتی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان افزود: دو محور اساسی در دستور کار قرار دارد؛ نخست حل مشکل زمین درمانگاه درچه و دوم جابجایی مرکز شماره یک خمینی‌شهر، که برای آن دو گزینه پیشنهادی مطرح و مقرر شد تا رسیدن به جمع‌بندی نهایی پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها در کنار تجهیز مراکز به دستگاه‌های جدید، نویدبخش ارتقای سطح خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان و شهروندان خمینی‌شهر خواهد بود.