به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از پروژه راه‌آهن شلمچه بصره، این طرح را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کریدوری ریلی کشور توصیف کرد و گفت: پروژه اتصال ریلی شلمچه به بصره از اولویت‌های دولت سیزدهم و مورد تأکید ویژه رئیس‌جمهور است.

وی افزود: پس از سفر ریاست محترم جمهور به استان خوزستان، روند اجرای این پروژه با شتاب بیشتری دنبال شد. در همین مدت حدود ۶ تا هشت ماه، حدود ۷ کیلومتر از مسیر ریلی و سکوهای ایستگاه احداث شده و ان‌شاءالله تا پایان سال، سایر سکوها نیز آماده بهره‌برداری خواهند شد.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت این پروژه در تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات، اظهار داشت: با تکمیل این مسیر، زائران کربلا می‌توانند با قطار ریلی، سفری آسان و ایمن را تجربه کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین از رایزنی با طرف عراقی برای تسریع در اجرای بخش عراقی پروژه خبر داد و گفت: در حال حاضر گفت‌وگوهایی با مسئولان کشور عراق در حال انجام است تا آن‌ها نیز با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را پیش ببرند. این اتصال ریلی برای هر دو کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است.