تولید ۹۶۰۰ تُن هندوانه در بیضا فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه مویدی گفت: برداشت هندانه از سطح ۱۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان از اواسط تیرماه آغاز شده است.

وی ادامه داد: هندوانه تولیدی این شهرستان علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به تغییرات اقلیمی در کشور، کاهش متوسط بارندگی سالانه و محدودیت بیشتر منابع آب قابل استفاده در بخش‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی افزود: استفاده از روش آبیاری نواری، کشت نشایی و بهره گیری از مشاوره‌های فنی کارشناسان از جمله راهکارهای افزایش بهره‌وری از منابع تولید خصوصاً خاک و آب است.

مویدی استفاده از بذور ارقام اصلاح شده و باکیفیت هندوانه از جمله «اس جی گالاتا» ،«B32»و «منارو» را یکی از عوامل مهم تولید مطلوب و با کیفیت مزارع هندوانه‌ی شهرستان بیضا دانست و تصریح کرد: در زمان برداشت این محصول برای ۱۰۰ نفر اشتغال فصلی ایجاد شد.