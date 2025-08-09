بهره برداری از ۲۲ واحد صنایع تبدیلی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود باصری با اشاره به بهره برداری از ۲۲ واحد صنایع تبدیلی در فارس گفت: این تعداد واحدها دارای ظرفیت بیش از ۵۴ هزار تن و جذب ماده خام ۱۱۶ هزار تن است.

وی ادامه داد: این واحدها در شهرستان‌های مرودشت، شیراز، لارستان، فسا، استهبان، فیروزآباد، آباده، زرقان، جهرم، بیضا، قیروکارزین، سپیدان و خرامه است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: این طرح‌ها شامل انواع بسته بندی سبزیجات و صیفی‌جات تازه، رب گوجه فرنگی، عمل آوری و بسته بندی گوشت انواع دام، بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی‌جات خشک، ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره، انواع شوری و ترشیجات غیر کنسروی، پنبه پاک کنی، محصولات آردی، بسته بندی قهوه و فرآورده‌های بر پایه قهوه است.

باصری گفت: با راه اندازی این واحدهای تولیدی بیش از ۲۱۴ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند و میزان کاهش ضایعات بخش کشاورزی نیز از ابتدا تا این تاریخ به بیش از ۲۶ هزار تن رسید، همچنین میزان سرمایه گذاری در این واحدها مجموعاً به بیش از چهار هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال رسید.

وی ادامه داد: صنایع تبدیلی کمک مؤثری به امنیت غذایی پایدار دارد و یکی از سودمندترین راه‌های ارتباطی بین دو بخش صنعت و کشاورزی است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه این صنایع باعث رونق اشتغالزایی دائمی و فصلی در مناطق روستایی می‌شود، افزود: این گونه صنایع می‌تواند پیش نیاز راهبرد صنعتی شدن و تأمین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.

باصری تصریح کرد: با توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی، می‌توان به شکوفایی اقتصادی نزدیک تر شد.