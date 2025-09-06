کتاب «کار و تولید از منظر امامین انقلاب» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کار و تولید از منظر ثقلین و امامین انقلاب» نوشته حجت الاسلام محمود دهقاندار و محمدرضا آرمیون که به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه قرآنی عصر استان البرز توسط انتشارات زرقانی به چاب رسیده است در چهاردهمین همایش سراسری مسئولان جوامع قرآنی عصر با عنوان محله قرآن ۱۰ در سالن جلسات مجتمع ولایت مشهد مقدس رونمایی شد.

نویسنده دراین کتاب نظرات امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب پیرامون موضوع کار و تولید را در مقدمه و ۵ فصل و ۴۰ عنوان تدوین و در ۷۰ صفحه در فطع پالتویی به زیور طبع آراسته شده است.

در این اثر اهداف عبادی و معنوی، اهداف فردی و شخصیتی، اهداف اقتصادی و فرهنگی، اهداف اجتماعی و سیاسی و اهداف جهانی و تمدنی کار و تولید مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از فصل آخر این کتاب چنین می‌خوانیم که مسئله تحقق عدالت اجتماعی از جمله اهداف اجتماعی و سیاسی کار و تولید است که به عنوان رکن اساسی در رسالت جامعه سازی انبیا به شمار می‌آید. در همین زمینه یکی از مهمترین دغدغه‌های انبیا مبارزه با کم فروشی در هر سطحی به ویژه در عرضه جهانی اجناس و کالاها است.