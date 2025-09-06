بررسی جامع اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری+ قیمت و مقایسه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری برای کسانی مناسب است که می‌خواهند لباس‌ها را راحت و سریع اتو کنند. آیا تا به حال شده اتوی شما برای انواع پارچه‌ها کافی نباشد؟ این دستگاه با مخزن بزرگ و سیستم بخار خودکار، مشکل کم شدن آب و چین و چروک لباس‌ها را حل می‌کند. بخار آن به طور مداوم پخش می‌شود و آماده شدنش سریع است، بنابراین برای کارگاه‌ها و مزون‌ها مناسب است. آیا می‌خواهید بدانید چه ویژگی‌هایی باعث بهتر بودن این اتو نسبت به دیگر مدل‌ها شده است؟ تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

مشخصات فنی اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری

مشخصات فنی توضیحات کشور سازنده مونتاژ ایران (با استفاده از قطعات ترک و چینی) سال تولید - نوع گارانتی - استانداردها استاندارد CE اروپا، استاندارد PSE جهانی، ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۰ از TUV توان مصرفی ۸۰۰ وات ولتاژ ورودی برق ۲۲۰ ولت مصرف انرژی رده B زمان آماده شدن بخار کمتر از ۲۵ دقیقه مدت پخش بخار مداوم ۱.۵ ساعت ظرفیت مخزن آب ۳.۵ لیتر جنس مخزن استیل ضد رسوب و ضد زنگ جنس کفی اتو صفحه نسوز (تفلون) سیستم بخار خودکار دارد قابلیت قطع بخار اتوماتیک دارد زنگ هشدار سوختگی ندارد چراغ راهنمای ترموستات دارد فشارسنج دارد نمایشگر وضعیت دارد ابعاد محصول ۲۹ × ۳۵ × ۴۰ سانتی متر وزن بدون لوازم ۸.۵ کیلوگرم طرح بدنه ساده (بدون طرح) کاربرد اتوکشی مناسب برای پارچه‌های ظریف، معمولی، ضخیم، حریر و پرده اقلام همراه کفی نسوز، دفترچه راهنمای فارسی

برای تشخیص اصل بودن محصول فوق به بررسی لگو حک شده برند (نه چاپی)، اطمینان از وجود برچسب سریال و اطلاعات محصول، کیفیت ساخت بدنه، کفی تفلون و بخاردهی یکنواخت، صدای طبیعی پمپ و کارکرد نرم و استعلام شماره سریال از وب سایت رسمی SILTER توجه داشته باشید.

مزایا و معایب اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری

اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری با مخزن بزرگ و سیستم بخار قوی امکان اتو کشی طولانی مدت و انواع پارچه‌ها را فراهم می‌نماید و داشتن کفه نسوز، سیستم بخار اتوماتیک و مصرف انرژی بهینه از دیگر مزایای آن هستند. این دستگاه سریع آماده به کار می‌شود و مخزن استیل ضد رسوب دارد، اما وزن بالا، ابعاد بزرگ، نبود سیستم قفل کودک و قیمت نسبتاً زیاد از معایب آن به شمار می‌روند.

مزایای اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری

مزایای اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری به شرح زیر است؛

ظرفیت بالای مخزن آب (۳.۵ لیتر): این اتو دارای مخزن بزرگی است که امکان اتو کشی طولانی مدت بدون نیاز به پر کردن مداوم آب را فراهم می‌کند و کارگاه‌های بزرگ بسیار کاربردی است.

پخش بخار قوی و مداوم: این اتو می‌تواند تا ۱.۵ ساعت به صورت مداوم بخار تولید کند به طوری که کیفیت اتو کشی را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود پارچه‌ها صاف و بدون چین و چروک باقی بمانند.

قابلیت اتو کشی انواع پارچه‌ها: این اتو می‌تواند پارچه‌های ظریف، حریر، معمولی و ضخیم را با بخار یا بدون بخار اتو کند.

سیستم بخار اتوماتیک: نیازی به کنترل دستی بخار نیست و دستگاه به صورت خودکار مقدار بخار لازم را تنظیم می‌کند.

جنس کفه نسوز و تفلون: کفه این اتو نچسب و مقاوم است و در برابر حرارت و مواد شیمیایی آسیب نمی بیند.

چراغ‌های راهنمای ترموستات و فشار سنج: این ویژگی امکان کنترل دقیق دمای اتو و فشار بخار را فراهم می‌کند و از آسیب دیدگی پارچه و دستگاه جلوگیری می‌کند.

سرعت آماده شدن برای اتو کشی: اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری در کمتر از چند دقیقه آماده استفاده می‌شود و برای محیط‌های کاری که سرعت اهمیت دارد بسیار مناسب است.

مصرف انرژی بهینه: این اتو با رتبه انرژی B، توان مصرفی بالای ۱۶۰۰ وات دارد اما با صرف انرژی مناسب، کارایی اش مطلوب است.

مخزن استیل ضد رسوب و زنگ: این ویژگی موجب می‌شود آب داخل مخزن کیفیت خود را حفظ کند و رسوب یا زنگ زدگی به مرور زمان ایجاد نشود.

معایب اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری

اما معایب این محصول عبارتند از:

وزن نسبتاً بالا (۸.۵ کیلوگرم)

نبود سیستم قفل کودک

نداشتن زنگ هشدار برای جلوگیری از سوختن پارچه

بزرگ بودن ابعاد دستگاه

داشتن قیمت نسبتاً بالاتر نسبت به برخی اتوهای خانگی

کاربردهای اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری

اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری در محیط‌های مختلفی کاربرد دارد و می‌تواند نیاز خیاطی‌های حرفه‌ای، مزون ها و کارگاه‌های تولیدی را برطرف کند. این دستگاه برای اتو کشی انواع پارچه‌های ظریف مانند حریر، پارچه‌های معمولی، ضخیم و حتی پارچه‌های حساس به حرارت کاملاً مناسب می‌باشد و می‌تواند بدون آسیب رساندن به بافت پارچه، چین و چروک را از بین ببرد.

علاوه بر این پخش بخار مداوم و قوی آن باعث می‌شود فرایند اتو کشی سریع‌تر و یکنواخت انجام شود و در کارگاه‌هایی که حجم کاری بالا است، بسیار کارآمد باشد. همچنین این دستگاه به دلیل سیستم بخار خودکار، استفاده از آن آسان است و برای مصارف صنعتی و نیمه صنعتی بسیار خوب است.

بنابر آنچه در دیجی کالا آمده؛ المنت‌های گرم‌کننده‌ی مخزن آب، در زیر دستگاه تعبیه شده‌اند. آب تحت فشار و دمای بالا بخار تولید می‌کند و آن را به منافذ سرامیکی اتو می‌رساند تا کار اتوکشی در سریع‌ترین زمان و بهترین حالت ممکن انجام شود. مخزن آب اتوهای سیتلر طوری طراحی شده‌اند که از ایجاد رسوب جلوگیری می‌کنند؛ ضمن اینکه ضدزنگ هم هستند و در طولانی‌مدت ماندگاری و کارایی بالایی دارند. اتوهای مخزن دار سیلتر، زمان اتوکشی را به طرز چشم‌گیری کاهش می‌دهند و آن را به حدود یک سوم زمان اتوکشی با یک اتوی معمولی می‌رسانند.

مقایسه با مدل‌های مشابه

در جدول زیر برخی از مدل‌های اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری را با هم مقایسه کرده‌ایم.

مدل منبع توان بخاردهی آماده‌سازی قیمت MN۲۰۳۵ ایران متوسط کوتاه سریع مناسب ۲۰۳۵ ترکیه کم کوتاه کند بالا ۱۰۳۵ ترکیه زیاد طولانی سریع بالا ۲۰۳۵ ایران متوسط کوتاه سریع مناسب ۱۰۳۵ ترکیه زیاد طولانی سریع بالا ۲۰۳۵ ترکیه کم کوتاه کند بالا ۱۰۳۵ ترکیه زیاد طولانی سریع بالا ۲۰۳۵ ترکیه کم کوتاه کند بالا ۱۰۳۵ ترکیه زیاد طولانی سریع بالا ۲۰۳۵ ترکیه کم کوتاه کند بالا

قیمت اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری

قیمت اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

ظرفیت و جنس مخزن

توان مصرفی موتور و قدرت بخاردهی

کیفیت کفه و نوع پوشش آن

داشتن امکاناتی چون فشارسنج، چراغ راهنما و سیستم بخار خودکار

گارانتی و خدمات پس از فروش محصول

کشور تولید کننده و هزینه مونتاژ

سخن پایانی

اتو سیلتر مخزن دار ۳.۵ لیتری با مخزن بزرگ و پخش بخار مداوم کار اتو کشی را راحت و سریع می‌کند. این محصول می‌تواند انواع پارچه‌ها را بدون آسیب زدن صاف کند و سیستم بخار خودکار و کفه نسوز آن موجب راحتی و دوام بیشتر دستگاه می‌شود. هرچند وزن و اندازه آن زیاد است و بعضی امکانات ایمنی را ندارد، ولی برای کارگاه‌ها و مزون‌ها بسیار خوب است. این اتو سرعت و کیفیت بالایی دارد و استفاده از آن آسان است. برای خرید مطمئن و محصولات اصل پیشنهاد می‌کنیم حتماً به کوک باما مراجعه کنید.

