اعلام اهداف عملیات شناختی برای مقابله با تهدیدات روانی واطلاعاتی دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه عملیاتی جنگ شناختی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مراکز رصدی اصلی کشور، در بیانیه شماره ۶ خود، اهداف کوتاه‌مدت عملیات شناختی را برای مقابله با تهدیدات روانی و اطلاعاتی دشمن صهیونیستی و آمریکایی اعلام کرد.

این بیانیه بر لزوم هوشیاری ملی، حفظ انسجام، تبیین علمی مسائل سیاسی و حمایت از دولت در شرایط حساس کنونی تأکید دارد و ظرفیت‌های منطقه‌ای و اهمیت آغاز سال تحصیلی را به عنوان ابزارهای مقابله‌ای معرفی کرده است.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بیانیه رصدی (۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

قرارگاه عملیاتی جنگ شناختی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مراکز رصدی اصلی کشور، پس از بررسی و تحلیل وضعیت شناختی کشور و منطقه، موضوعات زیر را به عنوان اهداف کوتاه مدت عملیات‌های شناختی اعلام می‌دارد.

۱- هوشیاری و آمادگی؛ شرط اصلی پیروزی بر دشمن صهیونی و امریکای جنایتکار

اگرچه جنگ نظامی فعلاً متوقف شده است، جنگ شناختی و زمینه‌سازی برای شروع مجدد جنگ نظامی با قوت از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال می‌شود. خصوصاً اینکه بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در اراضی اشغالی، اکثریت شهرک‌نشینان غاصب سرزمین‌های اشغالی به ضرورت شروع مجدد جنگ با ایران اصرار دارند. چراکه عمیقاً معتقدند؛ تا جمهوری اسلامی سقوط نکند، امنیت دائمی آنها تأمین نخواهد شد. از این رو، غفلت از این موضوع و آسودگی خاطر کاذب، قطعاً به ضرر منافع ملی کشور است.

۲- حفظ انسجام ملی؛ راهبرد اصلی و همیشگی

در صورت وقوع مجدد جنگ یا ادامه وضعیت فعلی، حفظ انسجام و وحدت ملی مهمترین نیاز کشور است. از این جهت، هر اقدامی که با ایجاد دوقطبی‌های کاذب موجب خدشه‌دار شدن انسجام حداکثری مردم شود، زمینه‌سازی برای اعمال هرگونه تهدید احتمالی از سوی دشمن خواهد بود.

۳- فعال کردن مکانیسم ماشه توسط اروپا؛ اقدامی با اهداف شناختی تا اقتصادی یا امنیتی

دشمن با طرح موضوع «فعال کردن مکانیسم ماشه» دنبال اثر روانی و تبدیل حس شجاعت و انتقام‌جویی به حس ترس و نگرانی است. زیرا مکانیسم ماشه فشاری بیش از تحریم‌های ظالمانه فعلی بر کشور نمی‌افزاید. علاوه براین، موضوع مکانیسم ماشه نباید بهانه‌ای برای حساب‌کشی‌های سیاسی بین جناح‌های سیاسی شود زیرا موجب دوقطبی و خدشه‌دار شدن وحدت ملی می‌شود. در عوض، تبیین «علمی» - و نه سیاسی- مکانیسم ماشه هم اهداف روان‌شناختی دشمن را باطل می‌کند و هم با تقویت قدرت شناختی مردم موجب تشخیص عمومی عملکردهای درست و نادرست سیاسیون در مسئله هسته‌ای می‌شود.

۴- کمبود آب و برق؛ دلیلی متقن برای نیاز کشور به صنعت هسته‌ای

کمبود برق و آب ضمن حکایت از ضعف‌های مدیریتی متراکم شده از گذشته، به خوبی نشان می‌دهد، ایران اسلامی به چه دلیل نیازمند صنعت هسته‌ای است. زیرا یکی از مهمترین کاربردهای صنعت هسته‌ای در جهان، تولید برق پاک و شیرین‌سازی آب دریا به عنوان یکی از راهکارهای نو و پایدار برای حل معضل آب برای کشورهای خشک ولی همجوار دریا است.

۵- حمایت حداکثری از دولت و شخص رئیس جمهور محترم در عین نقدهای سازنده؛ وظیفه همگانی و شرط اصلی استحکام کشور در برابر تکانه‌های تحمیلی اقتصادی و غیراقتصادی دشمن

۶- توجه به ظرفیت‌های شرق و پیمان شانگهای؛ به عنوان امکانات مؤثری برای ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اروپا

۷- فراهم نمودن مقدمات لازم برای آغاز سال تحصیلی‌ای پر از نشاط و تلاش در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه؛ مؤثرترین مقابله با اهداف میان‌مدت دشمن.

هفته اول آغاز سال تحصیلی که همیشه مقارن هفته دفاع مقدس است، امسال می‌تواند به تبیین دفاع مقدس ۱۲ روزه اختصاص یابد.