بازسازی و نوسازی ۱۵ مدرسه در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه بازسازی مدارس دولتی جزیره کیش با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان با مدیریت و اجرای شرکت عمران، آب و خدمات کیش وارد مراحل پایانی خود شد.

این طرح بر اساس نیاز سنجی اداره آموزش پرورش جزیره کیش، از اواخر مردادماه آغاز شده و تاکنون بیش از پنجاه درصد پیشرفت داشته است. در این پروژه، ۱۵ مدرسه دولتی دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف تحصیلی در حال بازسازی و نوسازی هستند.

️اقدامات اجرایی شامل رنگ‌آمیزی نمای بیرونی، کلاس‌ها و سالن‌ها، تعویض درب‌ها و یراق آلات فرسوده است.

همچنین به جهت حفظ بهداشت و سلامت محیط تحصیل دانش‌آموزان، تعمیر کامل سرویس‌های بهداشتی، نوسازی سیستم‌های روشنایی و کابل‌های برق و همچنین تعویض چمن مصنوعی برخی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به محدودیت زمانی این پروسه تا پایان شهریورماه به پیشرفت قابل ملاحظه خواهد رسید و مدارس جزیره کیش آماده استقبال از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید خواهند بود.