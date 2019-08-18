آموزش و پرورش کیش با کمبود نیرو روبرو است

سید جواد قوامی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقدامات لازم جهت تامین فضای فیزیکی و برطرف کردن کمبود کلاس برا ی سه مدرسه شهید فکوری و مهر و نیز نمونه دولتی بعثت به کمک سازمان صورت پذیرفته است و به صورت ویژه پیگیر برطرف کردن کمبود فضای آموزشی مورد نیاز هستیم و امیدواریم تا اول مهر بتوانیم فضای لازم را تامین کنیم.

قوامی نژاد با اشاره به ظرفیت های خوب جزیره کیش ، سیستم آموزشی کیش را چهارضلعی دانست که وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان ، سازمان منطقه آزاد کیش و اداره آموزش و پرورش جزیره کیش اضلاع آن بوده و برای ارتقاء این سیستم همکاری تنگاتنگ داشته و هم افزایی این نهادها موجبات ارتقا سیستم را فراهم می کند.

وی در مورد تامین و تکمیل تجهیزات سخت افزاری و تعمیر و نوسازی کلاس ها و ابنیه مدارس خاطرنشان کرد: ضمن اقدام لازم جهت برطرف کردن و تکمیل و تامین امکانات مورد نیاز مدارس سعی خواهیم کرد در بلند مدت به سمت مجتمع سازی فضاهای آموزشی و پرورشی با هدف حضور حداکثری دانش آموزان حرکت کرده و امکان استفاده بهینه از فضاها آموزشی را فراهم سازیم.

وی افزود: برنامه و هدف اصلی آموزش و پرورش کیش در مرحله اول پروژه مهر است، تلاش بر این است برای اول مهر هیچ مدرسه ای بدون معلم و هیچ کلاسی خالی نباشد و مدارس را در اول مهر با تمام توان و امکانات بازگشایی کنیم.

قوامی نژاد افزود: از هفته آینده با تشکیل کارگروه های ویژه و جلسات کارشناسی بحث جذب و تقسیم نیروی کیفی برای مدارس را آغاز خواهیم کرد. سامانه ستاد به عنوان تنها سامانه ثبت نام دانش آموزان است.

قوامی نژاد گفت متاسفانه با کمبود نیرو در آموزش و پرورش کیش مواجه هستیم و حداقل ۳۲ نیرو در بدنه آموزش و پرورش نیاز داریم ولی امیدواریم با کیفیت بخشی و تامین نیازهای معلمین، در جهت توانمند سازی نیرو ها اقدامات موثری را انجام دهیم.

نیروهای توانمند به بدنه آموزشی کیش اضافه خواهند شد

وی از برنامه ریزی مناسب جهت اجرایی سبک نوین مدیریت در سال آینده برای اداره آموزش و پرورش کیش خبر داد و گفت: از سال تحصیلی ۹۹الی ۱۴۰۰ فیلترهایی جهت جذب نیروهای کیفی و توانمند ایجاد خواهیم کرد و تلاش می کنیم اقداماتی را با کمک سازمان و اولیا محترم جهت ماندگاری هرچه بیشتر نیروهای توانمند در جزیره به مرحله عمل درآوریم.

مدارس اجازه دریافت پول از اولیا ندارند

قوامی نژاد در مورد دریافت وجه توسط مدیران مدارس تاکید کرد: هیچ مدیری حق دریافت وجه از اولیا و خود دانش آموزان ندارد ودریافت وجه کلا ممنوع است ، مگر داوطلبانه و با تمایل اولیا آن هم با رعایت ضوابط و قوانین بصورت شفاف و روشن، در غیر این با هر گونه دریافتی در صورت شکایت و اثبات برخورد خواهیم کرد ، و سطوح برخوردهای ما متفاوت خواهد بود.

وی افزود، اگر مدیری صرفا نگاه تک بعدی و اقتصادی به مفهوم مشارکت داشته باشد ا در اصل به مفهوم مشارکت نگاهی تقلیل گرایانه داشته است جلب مشارکت باید در قالب و اصول تعریف شده علمی بوده و به صورت داوطبانه و آگاهانه و پایدار و چند وجهی باشد ، هشت رکن مشارکت داریم که یکی از آنها مشارکت اولیاست لازم است مشارکتها بصورت اصولی نهادینه سازی شود.

قوامی نژاد در مورد نگاه حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت: خوشبختانه سازمان منطقه آزاد کیش و شخص مظفری دغدغه آموزش و کیفیت بخشی مدارس کیش را دارند ، بنده با شناختی که از دارم، می دانم که دلسوزانه و به جد پیگیر برطرف کردن مشکلات و تامین نیازهای مدارس کیش هستند.

وی گفت: اگر جامعه ما تمایل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد پایه و بنیان آن آموزش و پرورش است، باید بنابر این برای داشتن نظام آموزشی و تربیتی کامل و متعالی در تمام ابعاد نیازها تامین و تکمیل باشد.

قوامی نژاد ابرازداشت: برنامه ۱۰ ساله توسعه برای آموزش و پروش کیش خواهیم داشت که هدف داشتن یک آموزش و پرورش ایده ال در کشور و معرفی آموزش و پرورش کیش به عنوان مقصد گردشگری علمی و آموزشی در کشور است . مدارس کیش می توانند و باید به عنوان تیپ ایده آل مدرسه تراز جمهوری اسلامی و توسعه یافته کل کشور شناخته شوند.

وی افزود: اگر به مقطعی و فصلی در تاریخ آموزش و پرورش کیش برسیم که مدارس و دانش آموزان با نشاط را در مدارس شاهد باشیم و دانش آموز از حضور خود در مدارس لذت ببرد باشند در واقع به اهداف خود در تعالی امور رسیده ایم.

هوشمند سازی مدارس کیش در اولویت قرار گرفته است

رئیس آموزش و پرورش کیش در مورد هوشمند سازی مدارس توضیح داد: هوشمند سازی مدارس باید با هدف کیفی سازی آموزش هدفگذاری شود هوشمند سازی تعریف ویژه ای دارد که باید منجر به توسعه موقعیت های تربیتی تسهیل یادگیری ،یادگیری بر اساس چند حس، توسعه فرصت و مسیر های یادگیری و تربیت ایده ال شود،در ضمن تسهیل امورات اداری و مدیریتی هم بخشی از اهداف هوشمند سازی است .

وی در مورد حضور و مشارکت اولیا در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی گفت: یکی از ارکان موفقیت اولیا دانش آموزان هستند که در همگام سازی سیاست های تربیت رسمی در درون مدرسه و تربیت غیر رسمی در بیرون مدارس نقش مهمی را ایفا خواهند کرد مطمئنا کارهای زیادی با اولیا خواهیم داشت وی گفت تعریف من از مشارکت ، مشارکت همه جانبه قانون محور بر اساس نیاز حوزه های مختلف است.

قوامی نژاد در مورد حق مسکن ناچیز نیروهای آموزش و پرورش کیش گفت متاسفانه بعلت اوضاع اقتصادی حاکم و شرایط پرداختی ناکافی و با تاخیر حق مسکن ، انگیزه نیروهای کیفی برای حضور در کیش کاهش یافته است و کار را جهت جذب نیروی با کیفیت برایمان سخت کرده است. امیدواریم شرایط لازم بابت تامین نیازها و امکانات مورد نیاز معلمین با کمک سازمان و اداره کل استان فراهم و تسهیلاتی در جهت تامین امکانات رفاهی و تفریحی،ورزشی و اسکان و تردد سهل و ارزان این عزیزان در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد و گفت امیدواریم با استراتژی تفریق موانع از یک سو و تزریق منابع از دیگر سو ،گام های بزرگی را برای افزایش انگیزه شغلی معلمین و انگیزه تحصیلی دانش آموزان و انگیزه مشارکت اولیا فراهم کنیم.

به گفته قومی نژاد، یکی از اهداف ما جذب خیرین و کمک سازمان جهت استعداد یابی و اعزام دانش آموزان به مسابقات و المپیادها و سایر رویدادهاست ، با تحقق این منابع و حمایت ها میتوانیم پتانسیل ها و استعدادهای کیش را به کل کشور معرفی کنیم.

وی در مورد تامین کتاب های درسی دانش آموزان گفت تمام مراحل ثبت نام و دریافت کتاب امسال طریق سایت irtextbook.com انجام میشود ما هم اقداماتی جهت تامین سریع و به موقع کتاب انجام دادیم و خوشبختانه بخشی از کتاب ها دریافت شده وی افزود اولیا مطمئن باشند هر کجای کشور کتابی توزیع شده باشد حتما در کیش هم این اتفاق خواهد افتاد.

وی در مورد میزان و نحوه نظارت آموزش و پرورش بر مدارس غیر دولتی کیش عنوان کرد: کلیه فعالیت های این مدارس حتما زیر نظر آموزش و پرورش است و هیچ فرقی در سیاست های مدیریتی و آموزشی و تربیتی در آن مدارس نسبت به مدارس عادی پذیرفته نخواهد نبود ، نمونه آن مدارس الغدیر بوده که مسئولین کتبا از ما درخواست داشتند بر نحوه آموزش و کیفیت فعالیت ها نظارت شود.

رئیس آموزش و پرورش کیش افزود: از آنجایی که در سال های قبل مدیران مدارس غیر دولتی از افراد شاغل گزینش میشدند از سال تحصیلی جدید تلاش میکنیم جهت حمایت ،نظارت ،کفایت و رصد و پایش دقیق فعالیتهای این مدارس بر کیفیت تحصیل و فعالیت های اداری و آموزشی و تربیتی و اجرایی این مدارس سیاست های دقیق و مبتنی بر نام افزارها را فراهم آوریم

وی افزود هیچ اقدامی نافی قوانین ساری و جاری در سراسر کشور بابت محتوای آموزشی و معلمین که باید برای تدریس در این مدارس گزینش بشوند در این مدارس نبوده و در سیاست های آموزشی و تربیتی و علمی نظام آموزشی کشور، هیچ قانون و قراردادی نافی اجرای آن قوانین نخواهد بود.

وی در مورد شهریه های دریافتی در مدارس غیر انتفاعی افزود برای دریافت شهریه در مدارس غیر دولتی ۱۳ فاکتور و مولفه برای دریافت شهریه ها در این مدارس تعریف شده که فضای محیطی مدارس ، شرایط کمی و کیفی آموزش و تجهیزات و امکانات بخشی از آن موارد است. وی افزود حضور در کلاس های فوق برنامه اختیاری است و دانش آموزش با اختیار و پرداخت شهریه میتوانند در این گونه کلاس ها شرکت کند.

وی در ادامه افزود، تاکید و اصرار داریم که سرانه فضای آموزشی موجود و حال حاضر مدارس کیش حتما و باید حفظ شود ضمن اینکه در تلاش خواهیم بود فضای آموزشی را سال به سال افزایش دهیم.

قوامی نژاد گفت: در راستای ارتقا و تعالی امور آموزش و پرورش کیش در سال تحصیلی جدید ، برای کیفیت بخشی به سرویس مدارس ، آموزش و تایید صلاحیت رانندگان ، تهیه و تامین لباس فرم دانش آموزان و ثبت نام به موقع دانش آموزان و افزایش حق مسکن و تامین نیازهای معلمین و نیروهای مورد نیاز و همچنین دریافت سرانه مدارس و دانش آموزان، کیفیت بخشی آموزش و تامین کسری و کمبود فضای آموزشی (کلاس) اقدامات مهم و اساسی در دست بررسی و انجام داریم و امیدواریم مهر ماهی با نشاط و بدون دغدغه برای دانش آموزان و اولیا و مربیان جزیره کیش در سال تحصیلی جدید رقم بزنیم